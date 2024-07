Malo ljudi zna da je omiljeni HRT-ovac glumio u strastvenom spotu Lidije Bačić

Ognjen Golubić je već 25 godina dio je HRT-ove ekipe, a u domove gledatelja često ulazi prvi jer zahvaljujući voditeljskom angažmanu u emisiji “Dobro jutro, Hrvatska” taj 50-godišnji Brođanin aktualne informacije gledateljima donosi već od 6.30 ujutro.

Iako je Ognjen aktivan na društvenim mrežama, o njegovom privatnom životu ne znamo puno te je sve iznenadio kada je nedavno objavio fotografiju s partnericom koju ne pokazuje često.

Riječ je o njegovoj nevjenčanoj supruzi Bojani Štetić, s kojom je prošle godine proslavio 25. godišnjicu veze. Tim je povodom, na društvenim mrežama objavio njihovu staru ljetnu fotografiju i prigodnu čestitku.

Glumio i u spotu Lidije Bačić

“Dugačko zajedničko putovanje započelo je na današnji dan 1998. godine. U četvrt stoljeća prešli smo stotine tisuće kilometara, realizirali lijepe poslovne karijere, odgajamo pametnog malog čovjeka, sazrjeli kao ljudi. Putovanje koje traje uz još bezbroj neispričanih priča i izazova”, napisao je Golubić.

Iako je brojnima neobična činjenica kako se u ovih 25 godina suživota nikada nisu vjenčali, voditelj je nedavno otkrio da je glavni razlog činjenica što oboje “preziru društvene norme”. Ipak, u svojoj vanbračnoj zajednici dobili su 17-godišnji kći Dugu, a Ognjen je zbog nje svojevremeno proveo sedam mjeseci na porodiljnom dopustu.

Podsjetimo, Ognjen inače na HRT-u radi već 25 godina. Počeo je kao dopisnik iz rodnog Slavonskog Broda, a novinarstvom se počeo baviti već u sedmom razredu osnovne škole. Godine 2001. počeo je raditi kao urednik i voditelj Prizme, a dio ekipe Dobro jutro, Hrvatska postao je 2010. Zanimljivo, glumio je i u spotu “Trezori” Lidije Bačić.

No, osim što je voditelj i glumac po potrebi, Ognjen je također strastveni sportaš te se u slobodno vrijeme aktivno bavi triatlonom: ‘Trud, treninzi, predani rad i odricanja ponekad se isplate. Pogotovo u sportu. Bilo da ste profesionalac ili rekreativac poput mene… Na posljednjoj utrci IRONMAN franšize primio sam AWA (All World Athlete) priznanje kao sportaš koji je u 2022. godini sudjelovao i završio tri utrke. I tako zaradio Bronačani Ironman status, kao jedan od 17 posto triatlonaca na svijetu kojima je to pošlo za rukom/nogom”, ispričao je.