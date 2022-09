MALO KOME SU MOGLE PROMAKNUTI: Hostese na Grobniku privukle pažnju u pripijenim plavim kombinezonima

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Na automotodromu Grobnik organiziran je još jedan ultimativni vozački event Track and fun powered by INA Class plus, na kojemu su zaljubljenici u brzinu mogli uživati na našoj jedinoj pravoj trkaćoj stazi u kontroliranim i sigurnim uvjetima uz savjete instruktora .

Vožnu su odradili i naši rally vozači Juraj Šebalj i Viliam Prodan, a Prodan se fotografirao pozirajući u društvu zgodnih hostesa u pripijeni plavim kombinezonima, koje su malo kome mogle promaknuti.

Hostese i automobili

Inače, Nissan je prvi spojio hostese i automobile. Četiri Japanke postale su 1936. godine prve djevojke kojima je posao bio da tijekom salona stoje pokraj izloženih automobila.





Zapošljavanje hostesa u Formuli 1 bilo je prisutno desetljećima, no 2018. godine donesena je odluka da se hostese više neće koristiti za aktivnosti poput držanja kišobrana i imena vozača na početku utrke. Iz organizacije je tada pojašnjeno da se ta praksa kosi s “normama modernog društva”. Dok su neki pozdravili taj potez, brojni obožavatelji su negodovali.







“Cure sa startne i ciljne ravnine” (eng. “grid girls”) do tada su obavljale cijeli niz promotivnih djelatnosti te su najčešće bile obučene u odjeću koja je isticala sponzore događaja, a nerijetko bi ih nakon utrke najbolje plasirani vozači prilikom slavlja zalili šampanjcem.