MALI VODIČ: Počela su sezonska sniženja, evo na što treba pripaziti

Autor: Dnevno

Počela su sezonska sniženja i gotovo je svaki izlog ispunjen šarenim artiklima na popustima.

Iako do službenog početka ljetnih sniženja, koja počinju 1. srpnja, ima par dana, popusti na ljetne odjevne artikle već su počeli, i to pod nazivima kao što su proljetni popusti, veliki popusti, promotivna prodaja, akcija, VIP akcija ili predsniženje.

Ljetno sezonsko sniženje može službeno trajati 60 dana, odnosno do 30. kolovoza. Kako vrijeme bude odmicalo, tako će popusti biti sve veći, pa možda u prvom valu treba obratiti pozornost na to da se kupi samo ono što će brzo nestati jer će cijene do druge polovice kolovoza pojedinim artiklima pasti i za 90 posto.

I dok sniženja u trgovinama počinju ovih dana, rasprodaje su već počele na online lancima.

Prije nego što se odlučite poharati svoje omiljene dućane kako biste obnovili ljetnu garderobu, barem s nekoliko novih trendi krpica, pročitajte popis štedljivih savjeta koji će vam pomoći da uživate u šopingu, obnovite garderobu i ne potrošite previše. Donosimo mali vodič o tome na što pripaziti da po nižoj cijeni kupite što kvalitetniju robu.

Odredite budžet

Važno je da ovo imate na umu sve vrijeme. Budući da za vrijeme sniženja možete naići na neke odlične predmete po puno povoljnijim cijenama, lako se možete zanijeti. Kreditne kartice ostavite kod kuće, nosite samo gotovinu, i to onoliko koliko možete i namjeravate potrošiti.

Sastavite popis

Dobro je imati smjernice kojih ćete se pridržavati. Pri odlasku u šoping lako je doći kući s više vrećica nego što ste planirali. Dakle, ako vam nešto treba, nemojte uz to izaći iz dućana i s drugim nepotrebnim sitnicama.

Na sebi imajte udobnu odjeću i naoružajte se strpljenjem

Svi oni koji imaju iskustva sa štedljivim šopingom za vrijeme sniženja znaju da to može potrajati i da je to dug proces. Iz dućana u dućan, iz kabine u kabinu. Ipak tražite ono idealno za sebe. Stoga je najbolje da na sebi imate ili haljinu ili nešto što jednostavno možete skinuti i što će vam omogućiti da se brzo presvlačite. Ako ste loše raspoloženi, odgodite šoping za neki drugi dan.

Obavezno isprobajte odjeću ili pregledajte uređaje koje kupujete

Bez obzira na to što znate svoju odgovarajuću veličinu, isprobajte svaki odjevni predmet. Možda je riječ o nekom modelu koji vam ne pristaje. Isto je i s drugim predmetima kao što su uređaji, sportska oprema ili vozila. Budite sigurni da je ono što kupujete ispravno. Tako ćete si uštedjeti vrijeme, novac, ali i živce.

Prema Zakonu o zaštiti potrošača, akcije, rasprodaje, sezonska sniženja podrazumijevaju i prodaju proizvoda s greškom te robe pred istekom roka trajanja.

Ako se sezonsko sniženje iskazuje u postocima, najveći postotak na početku sniženja mora se odnositi na najmanje jednu petinu količine svih proizvoda koji se prodaju na sezonskom sniženju. Ako nisu prodani svi proizvodi, trgovac može nastaviti sa sniženjima i nakon kraja kolovoza, sve do isteka zaliha, međutim, takve proizvode nije dopušteno prodavati pod sezonsko sniženje. Ako su cijene više puta snižene, trgovac može jasno i vidljivo naglasiti svako snižavanje cijene.

Ako uočite nepravilnosti, najbolje je proizvod reklamirati kod trgovca, i to u pisanom obliku.