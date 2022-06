MALA OD SKANDALA! Bivši suprug Britney Spears pokušao joj je unišitit vjenčanje, policija ga spriječila bacivši na tlo

Autor: Dnevno.hr/T. P.

Pop princeza Britney Spears udala se za svog dugogodišnjeg zaručnika Sama Asgharija, no kao što to inače u njezinom životu biva, ni najljepši dan u životu nije joj prošao bez skandala.

Pjevačica je sudbonosno ‘da’ izrekla na imanju u Los Angelesu ispred šezdesetak gostiju, a baš kao u američkim filmovima, vjenčanje joj je namjeravao poremetiti bivši suprug Jason Alexander.

Pjevačičin bivši suprug ilegalno je pokušao uči na imanje gdje se održavala svadbena ceremonija, no zaštitari su ga uočili te ga spriječili u namjeri da napravi veliku ‘štetu’.





Svoj ‘hrabri’ potez cijelo je vrijeme snimao kamerom, a videozapis njegovog suludog pothvata brzinom je munje osvanuo na Twitteru.

Britney Spears’ ex-husband Jason Alexander breaks into her home and crashes her wedding on Instagram Live: “Where’s Britney? I’m here to crash the wedding.” pic.twitter.com/rgTjE0mmVe — Pop Crave (@PopCrave) June 9, 2022

Britney i Jason prijatelji su još iz djetinjstva, a vjenčali su se 2004. godine. Brak je trajao svega nekoliko dana.









Iako je na vjenčanju došlo do incidenta, to nije spriječilo poznatu pjevačicu da ozakoni ljubav s modelom Samom Asgharijem. Njezin hod do oltara popraćen je pjesmom Elvisa Presleyja ‘Can’t Help Falling In Love’.

Legalno, u službi uzvanika, na vjenčanju su se pojavile velike zvijezde među kojima su: Madonna, Donatella Versace, Drew Barrymore i Paris Hilton.