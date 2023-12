Majka Dina Merlina uvrijedila Bregu i Čolu kad su došli na Bajram: ‘Rado se sjećam te anegdote’

Autor: Barbara Grgić

Dino Merlin rijetko govori o svom privatnom životu, ali jednom prilikom je otkrio sve o teškom odrastanju i trenutku kada ih je napustio njegov otac. Naime, s obzirom na to da su on, sestra i majka upali u velike financijske probleme, rano je počeo raditi.

“Moj otac je bio stolar, a majka bula, odnosno muslimanska vjerska službenica. Imao sam teško djetinjstvo: otac je napustio obitelj kad je meni bilo sedam, a mojoj sestri Amini pet godina. Mama se trudila da nam da sve što je bilo u njenoj moći, tako da ipak nismo previše oskudijevali. Imao sam bicikl, polovne skije i jabuku svaku večer prije spavanja, što je, zapravo, dosta. Mnogi u ono doba nisu imali ni to”, rekao je Merlin.

Tom razdoblju posvetio pjesmu ‘Sredinom’

Kasnije se Dino, u pjesmi “Sredinom”, prisjetio kako njegova majka nije bila oduševljena kad je saznala da se njen sin želi baviti muzikom.

“Ja nisam imao blagoslov od svoje obitelji kad sam se počeo baviti ovim poslom. Moja majka nikad nije bila sretna mojim izborom, uvijek je mislila da bih trebao postati inženjer ili neki fini građanin s kravatom koji radi od sedam do tri. Ali majka je majka. Tako da mi je pomogla da kupim novu gitaru, misleći da će ta moja gitara svirati jedno ljeto i da će to brzo proći. Mene je to jako vezalo i sve više sam svirao”, otkrio je Dino.









‘Šejtani, kao i ti’

Iz tog perioda predratne Jugoslavije ostala je i jedna zanimljiva anegdota koja govori o majčinim stavovima. Dino je otkrio da njegova majka nije bila oduševljena kada su im na Bajram u kuću došli Goran Bregović i Zdravko Čolić.

“Rado se sjećam te anegdote, koja mi tada nije bila ni draga, ni kao anegdota. Iako potpuno razumijem svoju majku. Trudila se meni i mojoj sestri da bude i otac i majka, da nas izvede na pravi put, a umjetnici su uvijek slovili za vjetropire koji žive od danas do sutra, a ona je za nas oboje željela siguran i ugledan posao. Kao što svaki roditelj želi za svoje dijete. Kad sam joj ponosno predstavio naše goste, Čolu i Bregu, ona je samo kratko prokomentirala: Šejtani (vragovi), kao i ti”, ispričao je Dino koji je s Čolom ostao veliki prijatelj, te mu je bio gost na jednom koncertu u Beogradu.