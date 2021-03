MAJI ŠUPUT JE DOSTA! OBJASNILA HRVATIMA ŠTO ZNAČI IME ‘BLOOM’: Svi pričaju o imenu najpoznatije bebe u državi! Sada je sve jasno

Autor: Dnevno

Nakon što je pjevačica Maja Šuput objavila ime sina, njeni obožavatelji ali i šira javnost poveli su raspravu o neobičnom imenu – Bloom.

Mnogi kažu kako je Bloom žensko ime jer ga povezuju sa ženskim likom iz crtića Winx Club, a mnoge je ime najpoznatije bebe u Hrvata asociralo i na glumca Orlanda Blooma.

Ipak, Maja je odlučila stati svim nagađanjima i raspravama, pa je objavila tumačenje iz Cambridgeovog rječnika.

“No ono što je svima, namjerno ili ne, promaknulo jest tumačenje Cambridgeovog rječnika u kojem, između ostalog, stoji i to da riječ bloom označava – zdravlje, energiju i naočitost te stranice Names.org koja kaže da ime Bloom znači ‘Zlatno Srce’ (‘Heart of Gold’), ‘Zmajev plamen’ (‘Dragon Flame’). U svojem ga je imenu nosila i Heba, kći boga Zeusa i njegove žene Here, koju su nazivali boginjom mladosti, a riječ bi se mogla protumačiti i kao ‘ustajanje’. Na kraju treba dodati i to da bloom osim cvijeća, označava i čelik”, napisala je Maja Šuput na Instagramu kako bi stala pričama o imenu svojeg sina.









Najpraćenija trudnoća u Hrvatskoj

Trudnoće Maje Šuput jedan je od najpraćenijih događaj u showbizz svijetu, a Maja ne skriva kako u svemu uživa. Svoje najsretnije trenutke podijelila je s brojnim obožavateljima, pa tako na njenom Instagram profilu ne prođe dan, a da Maja ne pokaže i svoj najveći ponos- malenog Blooma.