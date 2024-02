Maja Šuput zablistala u teretani, neki se sprdaju: ‘Novi stil aerobika’

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Pjevačica Maja Šuput pohvalila se na društvenim mrežama kako slijedi svoj novogodišnji plan. Jedna od novogodišnjih odluka bila je povratak u teretanu, a pjevačica je podijelila nekoliko fotografija kojima je otkrila da je u teretanu ove godine otišla.

Novogodišnju odluku da se vrati vježbanju pjevačica je ispunila, što su pohvalili njeni brojni fanovi. Pjevačica se za odlazak u teretanu posebno pripremila, vidljivo je to iz fotografija. Osim priklane odjeće za vježbanje, nije izostao make-up, ali ni nakit. Prizor je to koji nije baš uobičajen za teretanu, posebno kada je u pitanju šminka i nakit, no pjevačici to, čini se, nije zadavalo nikakav problem, a je li make-up poslije vježbe ostao postojan, nije otkrila.

Osim pohvala, dio njenih fanova je zaključio da pjevačici treba koji kilogram više pa su se i našalili. “Bravisimo, treba skinuti taj višak masnih naslaga”, našalio se netko u komentarima. No, neki se nisu mogli suzdržati od kritika i propitivanja je li pjevačica uistinu vježbala ili je samo pozirala. “Novi stil aerobika tzv. pozersko naslikavanje”, “Da li se stvarno vježba ili je samo za slikanje?” komentirali su pratitelji ispod objave.

“Mjera iz snova”

Pjevačica je više puta istaknula kako ‘mjere iz snova’ ne dolaze same od sebe. “Vježbanje je ozbiljan rad i ja sam ga sebi svrstala u radno vrijeme. Ja tu ne dolazim zato jer ja želim biti najljepša pjevačica, mislim da to spada pod moj posao da izgledam pristojno”, rekla je svojevremeno za RTL.









Iako se njenoj vitkoj figuri u 45. godini života mnogi dive, Maja je govoreći o tome kako svatko ima neko ‘kritično područje’, otkrila kako je njeno kritično područje oduvijek bio trbuh. Osim vježbe, bitna joj je i kvalitetna prehrana.









Zanimljivo, pjevačica ranije nije bila zagrijana za vježbanje. “To je meni bilo grozno – ti ljudi koji iz nekih čudnih razloga žele biti nabildani i onda smrde i tako. Ja sam imala takvu viziju”, otkrila je pjevačica.