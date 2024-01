Maja Šuput priznala da je Bloom ne zove ‘mama’: ‘Meni je to malo čudno’

“Evo jedne ljetne anegdote. Bili smo smješteni u Petram resortu u Savudriji i odatle sam svaki ili svako drugi dan putovala na svirku, bez obzira bilo to u Dubrovniku, Vinkovcima, Njemačkoj… Vraćala bih se u Umag da dijete ne osjeti da me nema. Jedan vikend imala sam dogovorenu svirku u Slavoniji do koje sam putovala privatnim avionom. Kao i svako ljeto, ogromne su gužve na cestama, što uvijek pratim, pa je tako bilo i kad sam trebala poći na taj put. Bilo mi je vrlo tijesno s vremenom uz kolaps na cestama. Tražila sam sve moguće načine kako doći na taj koncert, na što je moj muž u šali rekao: Pa uvijek imaš privatni avion”, prisjetila se Maja za Story .

“Zaista sam ga i uzela, a to je bilo spektakularno zvjezdano putovanje jer je odlazak na gažu privatnim jetom zbilja svjetski doživljaj! Nenad mi je rekao da on i Bloom idu sa mnom s obzirom na to da je koncert počinjao u 21 sat i trajao do 23 sata. Bloom je toliko zaljubljen u avione da su mi na samu pomisao da ću djetetu priuštiti takvu vožnju proradili mravi u trbuhu. Putovanje u tom malom privatnom avionu bilo je jedno od najzvjezdanijih i najljepših trenutaka ovog ljeta. Svi smo u avionu bili ‘kopiloti’.









Malo je reći da je Bloom uživao, ponašao se kao da je to najnormalnija stvar na svijet. Nakon koncerta čekao nas je auto ispred pozornice koji nas je odvezao na osječki aerodrom. Prvi put mi se dogodilo da nisam ponijela drugu odjeću da se presvučem, a zbog umora sam zabunom ponijela pidžamu. U automobilu sam se presvukla i hodala pistom s djetetom u rukama. Teško da će itko od nas to zaboraviti”, pričala je Maja.