Maja Šuput ponovno oduševila pratitelje malenim Bloomom, otkrila je i jedan zanimljiv podatak

Naša estradna zvijezda, pjevačica i voditeljica Maja Šuput, putem društvenih mreža često dijeli trenutke iz privatnog života. Njenim fanovima najdraže je kada se u centru pozornosti nađe njen sinčić Bloom kojeg javnost obožava.

Ni ovoga puta nije bilo drugačije. Maja je tako na Instagramu podijelila trenutke u kojima se Bloom upoznavao sa životinjama u mini zoološkom vrtu u sklopu jedne istarske konobe.

“Je li to zec? Zec je da, ljubavi. Ovaj se zeko zove Lady Gaga,” govorila je Maja dok je njen sin pokazivao prstom u preslatke životinje. Maja je zatim pokazala na magarca i upitala Blooma koja je to životinja, na što je on odgovorio “Konj” i nasmijao i mamu i pratitelje.





Nakon toga je objavila nekoliko fotografija na kojima Bloom pozira na zanimljivoj ljuljačci. Bio je odjeven kao pravi mali gospodin, u bijelu košulju i tamne hlačice. U opisu je otkrila i koliko kilograma ima njen sin.

“Bloom, 14 kg čiste ljubavi,” napisala je Maja. Njena objava u kratkom roku prikupila je skoro 8 tisuća reakcija, a komentari na račun malenog Blooma nisu se prestajali nizati ispod fotografija.









“Slatkiću, baš si meden”, “Uživaj u svojem dragom djetetu”, “Prelijepi mali slatki frajer”, “Mali frajer, baš je lijep na mamu”, neki su od komentara koje su sada već slavnom Bloomu uputili fanovi.