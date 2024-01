Maja Šuput pila sa Nenadovim šefom, Bloom našao novu curu: ‘Ne bu ovo dobro’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Pjevačica Maja Šuput već je i više nego dobro poznata po svojem luksuznom životu. Kada ne pjeva na koncertima ili nije članica nekog žirija, na društvenim mrežama dijeli trenutke sa raznih obiteljskih putovanja, gdje su u pravilu destinacije egzotične i daleke.

Tako je bilo i u nekoliko posljednjih objava na njenom Instagram profilu. Naime, nakon što je fanovima otkrila da sa suprugom Nenadom i sinom Bloomom putuje u Istanbul, od tamo je posjetila Dubai da bi se konačno našla i na posljednjoj destinaciji, Sejšelima.

Sada je pak u svojim pričama objavila nekolicinu trenutaka sa ove egzotične južnoafričke destinacije. Nakon sunčanja na plaži pjevačica je izgleda ožednila, pa je tako degustirala nekoliko vrsti ruma i to u društvu Nenadovog šefa, poduzetnika Sergija Serdarušića.

Odvažio se na najjači

Simpatični barmen im je predstavio nekoliko vrsti ruma, od kojih najjači ima čak 69% alkohola. Upravo tu vrstu je probao i Sergio, na što se Maja nasmijala i rekla: “Popij si Sergio ovaj od 69, da te skupljamo tu”. Nakon degustacije ruma, zajedno su otišli do beach bara gdje je bio i Nenad.

“Hello, što ste mi naručili?” upitala je Maja, prilazeći Nenadu. Potom je pokazala barmena koji je u jednoj od prijašnjih priča miješao koktele, što je sad radio i za nju. “Kod ovog ludog? Mila majko… Ne bu dobro”, konstatirala je Maja, na što su se i Sergio i Nenad nasmijali.









No ne bi to bila Majina objava bez da fokus barem jednom ne bude na njenom Bloomu. Ovoga puta ga je pokazala kako si je ponovno našao simpatiju, i to kći bračnog para Serdarušić, koju je poljubio u obraz. “Gospodin je opet u ljubavi”, napisala je pjevačica uz fotografiju.

Podsjetimo, ranije se Maja fanovima također javila sa Sejšela, pokazavši kako su se tata i sin primili razbijanja kokosa. Objavila je snimku na kojoj Nenad sa drvenim čekićem lupka po kokosu a zatim pije vodu iznutra. Čini se kako se i maleni Bloom primio čekića, no Nenad je to sigurno nadzirao budnim okom.

“Jesi se sav zmazao?” upitala je Maja sina u drugoj priči, na kojoj maleni žlicom jede tekuću čokoladu iz metalne zdjelice. Bloom je na to kratko odgovorio ‘da’, a Maja je zatim predložila da se odu okupati kako bi uklonili mrlje. “Prekrižit će nas ovi iz hotela”, ustvrdila je uz smijeh pjevačica.