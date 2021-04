Maja Šuput otkrila tko se sjetio imena Bloom i priznala: ‘Ide mi, imam osjećaj kao da sam ih imala sedam’

Autor: Š. P.

“Meni je do te mjere toliko prirodno došlo to majčinstvo, imam osjećaj kao da sam ih imala već sedam. Jednostavno mi ide. Ne znam kako da to objasnim. Prirodno mi je”, priznala je Maja Šuput u IN Magazinu Nove TV i dodala da se na novi životni stil naviknula bez puno proba i priprema.

“Nisam nikad prije bila s bebama niti sam u životu presvukla nekom pelenu. Nekako mi je sjelo i ja se samo bojim da mi to dijete ne ugušimo od poljubaca”, ispričala je pjevačica.

Konačno se osvrnula i na ime Bloom koje je tjednima zabavljalo domaću javnost, a koje je, po njezinim riječima, predložio javnosti zasad nepoznati muškarac.

“Nismo dali nijedno ime koje smo ja i muž izabrali. Ovo nam je predložio jedan moj prijatelj i kolega. I onda smo čekali da ga vidimo. Kad sam došla iz bolnice. Onda smo još danima gledali i one prijedloge što smo ja i muž imali. Kad smo god pokušavali dozvati ili nešto, jednostavno nije pasalo. On baš izgleda kao Bloom, jednostavno bi ga pojeo”, rekla je Maja.









U televizijski eter uskoro stiže nova sezona showa “Tvoje lice zvuči poznato” kojeg je snimala za vrijeme trudnoće. Dok gledatelji budu uživali u takozvanoj “all stars” sezoni, Maja će opet boraviti u studiju, na snimanju nove sezone showa “Supertalent”.