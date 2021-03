Maja Šuput otkrila pratiteljima: ‘Odabrala sam ime sinu!’ Jeste li i vi pogađali kako će se zvati mali Tatarinov?

Autor: Dnevno

Pjevačica Maja Šuput ni trenutka nije dvojila oko toga da će svome sinu dati strano ime. Ono je moralo biti unikatno, nesvakidašnje, efektno, a njen suprug Nenad Tatarinov i ona u konačnici su suzili izbor na tri imena.

U jednom trenutku Maja je zatražila pomoć svojih vjernih pratitelja, koji njenu trudnoću prate od Majine prve Instagram objave, kad je na trbuhu ispisala najveće iznenađenje kojim je mogla obradovati svog supruga.

Pred sam kraj trudnoće, Maja se odlučila malo više družiti s ekipom na Instagramu, pa je odlučila i odgovarati im na razna pitanja koja su joj postavili.

Naravno da su se našli i oni koji nisu mogli dočekati, a da ne doznaju ime njenog sina.

“Svi me pitate za ime. Zapisano je i zaključano u mom rokovniku. I neću vam reći”, napisala je Maja. Pjevačica sitno broji do poroda.









Ranije kad je otkrila da će sinu dati strano ime, pojasnila je i koje su je nedoumice snašle prilikom izbora.

“Jednostavno me domaće ne interesira. Uz Šuput ne ide ništa, ali uz Tatarinov ide sve tako da ćemo uz njegovo razvaliti neko moćno ime. A ne kad dođemo negdje i moj muž onako kaže Nenad. Pa zašto? Tako lijep čovjek s takvim imenom. Smatram da s imenom obilježiš to djetetovo neko razdoblje, tinejdžersko, školsko kad te klinci maltretiraju i više to nije kao nekada. Sad klinci više nisu normalni, tuku se. Zamisli da dam djetetu neko ime da ga uvalim u probleme pa da mi cijeli život govori: ‘Jesi li morala?'”, kazala je pjevačica u siječnju.

Majina trudnoća svakako je najpraćenija trudnoća u Hrvatskoj, a ona najpoznatija trudnica.









Maja je na svom Instagram profilu podijelila fotografiju sinčića kojeg željno iščekuje uz komentar: ”Mali Tatarinov”.