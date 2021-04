MAJA ŠUPUT ODGOVARA HEJTERIMA: ‘Neki bi bili najsretniji da hodam po kući kao opanak!’

Autor: Dnevno

“Nisam mislila da će ime Bloom izazvati takvu raspravu, ali ne marim što selo priča. Toliko se članaka o Bloomu napisalo i toliko je poklona dobio da sam imala osjećaj da sam rodila dijete svima, a ne sebi” ispričala je Maja Šuput u prvom velikom intervju nakon poroda.

Prvi puta otkako je postala majka, pjevačica Maja Šuput dala je veliki za miss7 i otkrila kako se snašla u majčinstvu, ali i kako se nosila s činjenicom da cijela javnost prati cijelu njenu trudnoću, dok je sinčić Bloom i sam već postao prava mala zvijezda, ili kako je Maja rekla “megazvijezda.

Kosa na tatu, a nos i oči na mamu

Maja već dobro iščitava što je još naslijedio od nje, a što od tate, Nenada Tatarinova: “Jednostavno mi nije bilo jasno kako dijete može imati toliko kose i to još crne. Drugi dan kad sam došla k sebi, kad sam ga imala prilike bolje promotriti shvatila sam da je Bloom povukao na Nenada, ali ima moj nos i moju boju očiju, za sada.”

View this post on Instagram





A post shared by majasuput (@majasuput)

Tko je odabrao ime Bloom?

U intervjuu kojeg je vodila Nevena Rendeli Vejzović otkrila je tko je odabrao neobično ime za dječaka, ali i progovorila o kritikama na račun besprijekornog izgleda s kojima se susrela nakon poroda na društvenim mrežama.









“Ime nismo odabrali ni ja ni Nenad. Imali smo nekoliko grupa s prijateljima u kojima su svi davali prijedloge, već na početku trudnoće sam ja rekla najbližim ljudima pucajte s prijedlozima, nijedan nije glup, što god vam padne na pamet. Neću otkriti tko je dao prijedlog za ime, ali reći ću da je to bilo jedino ime oko kojega smo se Nenad i ja složili. Mr. Bloom, apsolutno. Nevjerojatno, ime je došlo sa strane, a svi moji i Nenadovi prijedlozi su ostali samo bilješke u mobitelu”, kazala je pjevačica, a progovorila o onim komentarima gdje su joj neke majke pratiteljice zamjerile na “besprijekornim” fotografijama nakon poroda.

“Ne bih rekla da su mnoge. Tri mame napišu ispod Instagram slike da ja izgledam nerealno jer one kod kuće izgledaju kao beskućnici nakon što rode. Ne vidim hejterski stav u tome jer realno teško je ujutro se probuditi i imati make up i frizuru s malom bebom. E, sad, ipak je očito moguće. Otkrit ću vam tajnu, nisam otišla kod frizera, frizura je bila stara tri dana, ali imam tu privilegiju da je frizer došao k meni, da ne bih izgledala kako stvarno izgledam kad se ujutro probudim nakon što sam se po noći 16 puta digla da ga nahranim”, kazala je Maja.

View this post on Instagram





A post shared by majasuput (@majasuput)

Mnogi joj zamjeraju tešku šminku

“Što se tiče make upa to je malo rumenila i maskara. Sve je stvar organizacije, nije mi to problem jer to mi je posao cijeli život. Neki bi bili najsretniji da hodam po kući kao opanak i to kačim na Instagram. Poanta je, i ja izgledam nekad tako, ali se u toj situaciji ne slikam za Instagram. Zašto bi pobogu stavila sliku na kojoj izgledam kao da me pregazio autobus? Na kraju dana ta slika mi ostaje kao doživotni album, a očigledno je da nas je netko došao slikati i da smo se sredili za takvu fotografiju. Imam ja i ovih slika koje nisu za objavu, ali neke slike nisu za javno pokazivanje, a neke jesu. Kao što je ova na kojoj smo svi sređeni”, zaključila je pjevačica za miss7.