Maja Šuput objavila sliku s majkom koju ne vidimo često: ‘Ista je kao glumica iz Dinastije’

Popularna pjevačica Maja Šuput je na svom Instagram profilu objavila selfie sa svojom majkom Danicom i sinčićem Bloomom, povodom 72. rođendana majke. “Sretan rođendan najdražoj mami i baki. Da nam budeš zdrava, vesela i sretna još sto godina. Volimo te najviše na svijetu”, napisala je Maja.

“Sretan rođendan legendi koja je rodila legendo”, “Majo, mama ti je ista Sammy Jo iz ‘Dinastije'”, “Žena ne zna što su godine”, “Ljepša nego kad je imala 25”, samo su neki od komentara.

Zbog pandemije nije mogla biti s mamom

Kraljica svadbi se svojedobno požalila koliko joj nedostaje majka s kojom nije mogla biti zbog pandemije. “Glupi virus. Fali mi druženje s mamom, naš odlazak na ručkić, normalne ljudske svari koje život čine potpunim”, istaknula je tada Maja.

Oca Borisa su voljeli doslovno svi

Posjetimo, Majin otac Boris je 2002. godine doživio tešku prometnu nesreću od koje se nikad nije potpuno oporavio. Preminuo je 2018. godine, a Maja mu je tad na Instagramu posvetila emotivnu poruku.

“Jučer smo na posljednji počinak ispratili mog tatu. Nakon preduge i preteške bolesti konačno se riješio bolnica, nepokretnosti, cjevčica… Riješio se zla koja ga je prikovala za krevet i života kojeg nitko, baš baš nitko nikada ne bi smio ni na dan doživjeti. Bio je bolestan posljednjih 16 godina od koje posljednje 3 želim izbrisati iz pamćenja jer je preteško. Sada je konačno slobodan, konačno svoj. Ako stvarno postoji (a trenutno sam u potpunom uvjerenju da postoji) drugi svijet onda je on sad već u uredu i dogovara gaže i koncerte. Gore bi moglo postat jako veselo. Moga oca svi znaju kao managera koji je žario i palio sve do kobne 2003. On je obožavao svoj posao i svoj način života koji je bio akcija non stop. Bio je muškarac koji je svaki dan u košulji, sakou, čistom kosom, parfemom koji se osjećao još cijeli dan u ulazu kad bi on prošao… Bio je zafrkant i šarmer. Bio je najponosniji (kao i svaki otac valjda) tata na svijetu, a dan kad sam mu rekla da ću početi pjevati mu je bio najsretniji dan u životu. Sve što se u mojoj karijeri događalo nakon njegove bolesti pratio je s najvećim veseljem. Zvao me 5 puta na dan da pita gdje pjevam u petak, gdje u subotu, a onda u nedjelju sto pitanja kako je bilo, koliko je ljudi. I taj ponos je bio nevjerojatan”.









Od anonimke Renate Končić, stvorio je Mineu

Boris Šuput zaslužan je i za medijski te estradni proboj Minee, koja je trebala postati pjevačica “Srebrnih krila”. Šuput je u njoj prepoznao potencijal za solo karijeru i pomogao joj da snimi prvi album, s kojega svi pamte megahit “Good boy”, kao i “Mornaru moj”.

“Pamtit ću ga kao vedru i nasmijanu osobu koja nikad nije dopustila da do mene dopru nikakvi problemi. Na meni je bilo samo da uživam u glazbi i pjevam. Nakon naše suradnje nikad nisam osjetila takvu sigurnost kakvu sam imala uz njega. Davao se sto posto koji je obožavao. Imala sam neizmjernu sreću što sam na početku svoje karijere imala priliku radisti s njim. Štitio me kao svoje dijete i beskrajno sam mu zahvalna na svemu što je napravio za moju karijeru jer je od prvog dana vjerovao u mene”, ispričala je Renata Končić Minea.

Osim za uspješnu karijeru svoje kćeri i Minee, bio je zaslužan i za karijere Mate Miše Kovača, Zlatka Pejakovića, Minee, Danijela Popovića i Jasmina Stavrosa.