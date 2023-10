Maja Šuput i Davor Bilman se posvađali pred kamerama: ‘Što sad ti hoćeš?’

Autor: I.D.

Kandidat Bruno Tomašić u Supertalentu je bio već pet puta, ove godine predstavio se gašenjem svijeća umom koje baš i nije ispalo kako je on mislio da hoće, a dok su na njegov nastup članovi žirija davali svoje mišljenje, Maja i Davor malo su se porječkali, što je završilo smijehom do suza.

‘Od svih budalaština na svijetu’

”Od svih budalaština koje si dosad ovih godina izveo…”, počela je Maja svoj komentar na Brunin nastup. ”Kak to možeš nazvat budalaštinom?” upitao ju je Davor što je ona ignorirala pa nastavila.





”Od svih budalaština na svijetu, i od svega što ti je moglo pasti na pamet, od svega na kugli zemaljskoj, kak ti ovo padne na pamet?” zanimalo je Maju. ”Jednostavno”, odgovorio je Bruno.

”Ja se slažem da je ovo bilo glupo za poludjet”, krenula je opet govoriti Maja, na što je Davor krenuo govoriti: ”Ne, ne, ne”, a Maja se potom okrenula i rekla: ”Pa čekaj da kažem, pa nemoj mi, šuti!” rekla je i nasmijala žiri.

”Ja mislim da se on samo došao našaliti, on nije došao proć, neki su se smijali i to je to”, nastavila je nakon čega joj je Davor opet upao u riječ: ”Ne, ne, ne!”, a Maja se ona izderala na njega: ”Ma ne ulijeći mi u rečenicu, podrapat ću te ovim noktima!!!” a publika je prasnula u smijeh.

‘Nisam stala, udisala sam zrak’

U razgovor im je potom uskočio Fabijan, na što je njega Maja pitala: ”Što sad ti hoćeš?”.

”Ja sam samo htio dati opasku na Martinin komentar…” krenuo je dalje govoriti Davor, a sad je Maja njega prekinula.









”Ali ja sam sad davala opasku, nisam stala, udisala sam zrak! Pa ajde reci, ajde, ufff!!!” rekla je.









Publika i žiri potom su se pošteno nasmijali te odlučili da će Bruni dati odgovore koji su bili očekivani, a to su bila tri ne i jedan da od Fabijana.