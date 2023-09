Maja Šuput glumila invalida pa je stigla karma: Slomila nogu, a onda i nožni prst

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

U Happy Special Showu gostovala je pjevačica Maja Šuput, najpoznatija i najpoželjnija gošća na svadbama. Po svjetskim zračnim lukama je godinama glumila invalida kako ne bi morala čekati u redu sve dok je nije stigla karma”, otkrila je slušateljima Happy FM-a.

“Voljela bih na jedan dan osjetiti što je dosada, samo jedan dan! Prije djeteta nisam imala taj dan, a nakon što sam dobila dijete to se vjerojatno neće dogoditi nikada…” rekla je Maja i otkrila.

Strah od karme

“Bojim se karme, ne lažem, godinama sam se po svjetskim aerodromima tipa u Frankfurtu izvlačila da imam slomljenu nogu, godinama, jer te onda voze i ne moraš čekati u redu nego ideš po prioritetu, pri kupnji karte bih prijavila da mi trebaju invalidska kolica i na kraju sam i slomila nogu”, otkrila je pjevačica.





Prije dvadesetak dana na nastupu u Dubrovniku slomila je nožni prst, ali to je nije spriječilo da odradi sve dogovorene gaže, nikome nije ni rekla, osim Marku Grubniću koji je za iduće nastupe birao duge haljine i ravne cipele. Okružena je, kaže, pravim ljudima – svatko od njih je najbolji u svome poslu i ona se u njega ne miješa.

“Ne volim da moje pojavljivanje prođe nezamijećeno”

“Rijetko se dogodilo u 20 godina da sam rekla Marku Grubniću da mi se nešto ne sviđa. On vrlo rijetko i omane, no obučem ja iako mi se i ne sviđa. Ja bih došla jednobojna ili dvobojna jer sam privatno vrlo klasična i dosadna. Zato na sceni volim šokirati, jer bi mi bila uvreda da prođem nezamijećeno. To ne volim, nego neka bude čudno, izazove reakciju, a ne da moje pojavljivanje prođe nezamijećeno – to je onda gubljenje vremena, a vremena nemam.”

Po danu folklor, po noći Dior

“Ne bih naravno htjela nikoga uvrijediti, ali kada idem do dućana neprepoznatljiva sam i pitaju me jel’ hoćete i ove boce”, našalila se Maja i dodala:

“Privatno se ni ne češljam, mislim perem se, moj muž je rekao da doma izgledam kao opanak, častimo se doma i moramo se smijati, ali je zato ponosan kako izgledam navečer -po danu folklor po noći Dior…”

Iako se tračevima ne zamara, oni dođu i do nje, a otkrila je koji joj je bio jedan od najčudnijih tračeva koje je čula o sebi.

Tračevi

“Možda najčudniji koji sam čula o sebi je da zapravo moj muž i nije moj muž nego glumac iz turskih serija kojeg sam unajmila ili da uopće nisam bila trudna, nego da sam imala surogat majku, a za slikanje stavljala jastuk…naravno i sve, baš sve sam operirala…”









Život na Floridi

Za kraj je otkrila kako u malo daljoj budućnosti, kada Blooma upiše u školu na Floridi, želja joj je tamo otvoriti mali, skupi boutiqe hotel koji će imati sve što netko može poželjeti, no do tada će nas razveseljavati u Hrvatskoj.