Maja iz ‘Plesa sa zvijezdama’ potpuno shrvana gubitkom: ‘Izgubile smo nogu u isto vrijeme…’

Autor: Barbara Grgić

Maja Drobnjaković, zvijezda showa “Ples sa zvijezdama”, na svom se Instagram kanalu oprostila od prijateljice i suigračice iz hrvatske ženske reprezentacije u sjedećoj odbojci, Marijane Bulat, koja je izgubila bitku s teškom bolešću.

“Tuga. Tuga prevelika. Prerano si otišla Mare moja. Hrvatska ženska reprezentacija je izgubila jednu predivnu dušu i najvedriji duh ekipe, tu pozitivu i sjaj u najplavijim očima koje si ti imala je teško nadmašiti. Izgubile smo nogu u isto vrijeme, gotovo u isti dan. Nakon što sam izašla iz bolnice sa svojom protezom, došla si na moj krevet i tako je zapravo naš zajednički put krenuo. Družile smo se, smijale, dobivale i gubile tekme zajedno. Nažalost, protivnik kojeg si rasturila prije 6 godina, sada je bio prejak. Mare moja, putuj, putuj tamo gdje te više ništa ne boli! Bit ćeš mi u mislima u svakoj dodanoj lopti- neupitno jesam li ‘tu’ ili ‘tamo’, kako bi ti rekla. Naš #11 zauvijek ćeš biti i igrati s nama, borit ćemo se za tebe iako će nam tvoje šale i smijeh neopisivo nedostajati!”, napisala je Drobnjaković uz zajedničke fotke s pokojnom prijateljicom, a pratitelji su joj u komentarima uputili poruke sućuti.

Inače, Maji je u “Plesu sa zvijezdama” mentor bio Marko Mrkić, a ispali su pred sam kraj showa.

‘Za neke stvari mislite da se događaju nekom drugom’

Podsjetimo, Maja je zbog zloćudne bolesti prije šest godina ostala bez noge. Ta ju nesreća nije spriječila da se i dalje nastavi baviti sportom.

“Nakon boli u nozi javila sam se liječniku koji me uputio na biopsiju, nakon čega su uslijedile dvije operacije a na tom drugom i posljednjem zahvatu morali su mi amputirati potkoljenicu. Do tog trenutka nisam ni pomislila na mogućnost takvog ishoda. Čak i kad su mi u toku operacije rekli što me čeka, nadala sam se ipak da će se dogoditi čudo jer si nisam mogla predočiti što znači živjeti bez noge. Za neke stvari jednostavno mislite da se događaju samo nekom drugom”, ispričala je Maja u jednom intervjuu.







“Jedan od najtežih trenutaka bio je taj u kojem sam saznala za ishod operacije nakon čega je slijedila faza negiranja, neprihvaćanja, odbijanja, plakanja.. To je trajalo svega nekoliko minuta, ali meni se činilo kao vječnost. Odvijalo se na operacijskom stolu, vodila sam borbu sama sa sobom, ali nakon što sam shvatila da ishod ne mogu izbjeći koliko god moja želja bila velika, prepustila sam se, pomirila se s trenutkom i odlučila prihvatiti situaciju. Generalno, strah nastaje zbog nepoznate situacije tako da sam već u bolničkom krevetu počela istraživati vrste proteza, mogućnosti, sportove za osobe s invaliditetom, materijale od kojih se izrađuju. Proteza je postala moja realnost i htjela sam o tome znati što više”, opisala je.

Marko Ciboci ju je zbog njezine upornosti u “Plesu sa zvijezdama” nazvao čudom od žene.