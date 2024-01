Maja Blagdan otkrila čime se danas bavi: ‘Nekad sam služila narodu, sad Bogu’

Autor: B.G.

Maja Blagdan predstavljala je Hrvatsku na Eurosongu 1996. na kojem je osvojila visoko 4. mjesto. U to vrijeme bila je jedna od najpopularnijih pjevačica u Hrvatskoj, a godinu dana nakon uspjeha na Eurosongu osvojila je i nagradu Porin za najbolju žensku vokalnu izvedbu.

“Svetu ljubav uvijek rado izvodim, rekla bih da je to pjesma moje duše, kad smo je snimali ušla mi je odmah u srce i drago mi je da ju je i publika tako doživjela. U Oslo smo stigli tjedan dana prije nastupa, imali smo probe, sve je bilo profesionalno, grandiozno, sve je moralo štimati, imali smo baš jako puno probi. Panika me ulovila dva dana prije nastupa, dogodila mi se potpuna blokada, željela sam otići doma i to mi je bio baš krizni trenutak, ali srećom nisam. Toliko smo dobro prošli, u jednom trenutku smo čak bili drugi, sjećam se da je jedan član naše ekipe, kojeg neću imenovati, uzviknuo – Pa nećemo valjda pobijediti”, prisjetila se Blagdan nedavno. Iz medija i fokusa javnosti povukla se nenamjerno. Sasvim slučajno počela se baviti duhovnom glazbom te je u njoj, kako sama priznaje, ostala do dan danas.

‘Služila sam narodu, sad služim Bogu’

“Malo sam služila narodu, a sada Bogu…Prije više od deset godina imala sam priliku zapjevati na seminaru duhovne obnove. Nakon toga sam ostala u tome i sav moj glazbeni izričaj pretočio se u duhovnu glazbu. To traje i dan danas. U međuvremenu sam nastupala sa svojim bendom i duhovnom glazbom, mediji to ne prate, a ni ja nisam imala potrebe o tome pričati. To jesam li došla, pošla, ili vratila se, ne volim razmišljati na taj način, život nosi svoje… Ovdje sam da bih predstavila svoju kompilaciju i dvostruki cd, kompilacija je u izdavaštvu Croatia Recordsa s kojom slavim 30 godina diskografije i skoro 40 godina karijere te dobar povod da se podružim sa svojom publikom”, rekla je Maja.

Zanimljivo, Blagdan je s velečasnim Zlatkom Sudcem snimila je i album duhovne glazbe ‘Put, istina i život’, na kojem se nalaze pjesme u kojima je prenesen djelić atmosfere i zajedništva sa susreta.

“Za mene, vjera je jedan sjajni veliki putokaz koji me vodi kroz život, nešto čemu se uvijek okrećem, nešto na čemu želim izgraditi svoj život, rad i sve svoje odnose. Više od deset godina sam na jedan sveobuhvatan način u vjeri, na duhovnim seminarima, misama i duboko u toj stvarnosti. Drago mi je da sam pronašla balans i unutarnji mir koji nam je svima potreban”, govori pjevačica.