MA TKO BI REKAO! Glavni kritičar hrvatske estrade zna se šaliti i na svoj račun: ‘Nema spavanja, nema sa mnom zafrkavanja’

Autor: Dnevno.hr/K. V.

Stilist i društveni kroničar, kritičar bez dlake na jeziku, Neven Ciganović, u zadnje je vrijeme vrlo aktivan na Facebooku. Naime, u posljednje vrijeme sve češće ostavlja svoje komentare ispod različitih članaka, a ostali korisnici ove društvene mreže jedva čekaju dati mu lajk ili ga “bocnuti” nekim komentarom. Naravno, Ciganovića je nemoguće izbaciti iz takta bilo kakvim riječima, prije će to poći za rukom nekome u “lošoj” odjevnoj kombinaciji ili s nekoliko kilograma viška.

No ovoga puta je Neven iznenadio je sve one koji željno iščekuju njegove dosjetke. Naime, na jedan je članak ostavio komentar u kojemu nije prokomentirao nikog, već se našalio na svoj vlastiti račun. Za to je vrlo brzo prikupio preko 170 lajkova, a pohvalio se time i na svom Instagram storyju.

Na članak o TikTokeru koji savjetuje kako zaspati u 2 minute, Ciganović je ostavio komentar “Ovo ne vrijedi za nas zbotoxirane“, a time je nasmijao brojne. Povod ovome komentaru bilo je objašnjenje influencera kako postići san. “Za početak trebate duboko udahnuti i postepeno opuštati svaki dio tijela, jedan po jedan. Započnite s opuštanjem mišića na čelu, a zatim opustite oči, obraze, čeljust i usredotočite se na disanje.”, opisao je u svom videu, a Ciganović je odmah prepoznao da on to može sa svojim licem.





U svom je storyju podijelio svoj komentar uz pjesmu “Nema spavanja” i još jednom nasmijao pratitelje šalom na svoj račun.

Prisjetimo se, zadnji puta je svojim komentarom na Facebooku prikupio brojne lajkove kada je prokomentirao prije nekoliko dana svadbu voditeljice Doris Pinčić. “Što nije nedavno izašlo da je trudna pa je ona to demantirala. I sad se odjednom udala. I to na Dan samaca! Spontana je kao ove ‘paparazzo’ fotke”, napisao je Ciganović pa dodao: “Javim kad mi izbije ječmenac.”

“Bapskom pričom” o tome kako ječmenac izađe svakome tko naljuti trudnicu Ciganović je htio dati do znanja da vjeruje kako je Doris trudna. Do danas nije poznato je li Doris trudna, a ni o ječmencu nismo čuli ništa.