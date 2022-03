‘MA, DANAS SVATKO MOŽE PJEVATI…’ Jedan od najpopularnijih domaćih glumaca postao pjevač, prvi singl posvetio je preminulom prijatelju

Autor: Š. P.

”Iako bi netko možda očekivao obratno, Filip je bio taj koji je sve ovo zamislio i pozvao me u ovu priču uz koju je duboko i osobno vezan”, rekla je glumica i pjevačica Vanda Winter o suradnji s jednim od najpoznatijih domaćih glumaca, Filipom Juričićem.

Nakon niza uspješnih uloga, Juričić je, naime, uplovio u glazbene vode. Njegova prva pjesma ‘Istina’ svojevrsna je posveta prijatelju Darku.

”Ovo je posveta mom prijatelju Darku, koji je u nekim mojim manje sretnim razdobljima bio nešto kao ‘anđeo na ramenu’, a i u dobrim razdobljima savjetnik, sugovornik, psiholog, prijatelj, pa i više od toga! Darko je svirao i pisao tekstove i glazbu pa je, vjerujem iz naših razgovora i nekih mojih životnih okolnosti nastala ova pjesma. Pustio mi ju je i rekao to ti otpjevaj s nekim, na što sam mu ja rekao da jako volim pjevati, ali da mi nitko do sada nije rekao da me voli slušati”, ispričao je Filip Juričić.

”Ma, danas svatko može pjevati, malo recitiraš, malo to pokriješ svojom glumom i to bu dobro”, bio je otprilike njegov odgovor. Darka više nema, nema ga nažalost već pet godina, a u mom životu ostao je nezamjenjiv. Ono što mi je ostalo su uspomene, njegov glas u mojoj glavi koji me uvijek potiče na nekom životnom raskrsću i ova pjesma, koja će sada nakon sedam godina ugledati svjetlo dana i kojom ću ja sa svijetom podijeliti uspomenu na mog Darca”, rekao je glumac, a odnedavno i pjevač.

Aranžman pjesme potpisuje Miroslav Lesić, a cijelu je priču ekranizirao redatelj David Kapac u Teatru &TD. Pogledajte spot!