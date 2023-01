LUKSUZ BEZ KRAJA! Napustili Mauricijus, ali nastavljaju uživati: Dok Bloom spava, Maja i Nenad fokusirali se na jednu stvar

Autor: Dnevno.hr/K. V.

Nakon što su puna dva tjedna uživali i maksimalno iskorištavali svaki trenutak, obitelj Tatarinov pozdravila se s Mauricijusom i svim ljudima koji su danima doprinosili njihovom luksuznom putovanju. Tročlana obitelj itekako se odmorila i nauživala mora i sunca, a sada, kada su napunili baterije, spremni su za hladni Zagreb i nove obveze.

Tijekom boravka na Mauricijusu, Maja je svakodnevno sa svojim pratiteljima dijelila posebne obiteljske trenutke – od uživanja na moru i pješčanim plažama, do večernjih izlazaka. Naravno, u centru pažnje bio je Bloom, koji je radoznalo istražio svaki kutak koji je mogao i, kao već poznati pravi gurman, uživao u svim specijalitetima.



Maja se odlučila s pratiteljima podijeliti i ukrcaj na avion, kao i isječke s leta. Obitelj je nastavila u istome tonu – obilje ukusne hrane i uživanje u svakom trenutku.

Prizor kolica prepunih hrane zasigurno bi Blooma jako razveselio, no maleni je zaspao odmah pri dolasku na let. Dok je on spavao, roditelji su uživaju u svom jelu. Fokusirani na zadovoljavanje okusnih pupoljaka, hvataju svaki slobodan trenutak kada ne moraju hvatati nestašnog sinčića.

Nakon finog jela, otac je spustio svoje sjedalo i pridružio se svom sinu, a vjerujemo da je ubrzo nakon što je fotografirala svoje momke i sama odmorila.









Novu destinaciju još nisu najavili, ali sigurni smo da neće nimalo zaostajati za čarobnim Mauricijusom.