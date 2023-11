Luka Rajić iznenadio promjenom imidža, odala ga bivša supruga Borna Kotromanić

Autor: I.D.

Poduzetnika Luku Rajića u javnosti nismo vidjeli već neko vrijeme, no kako bi se to promijenilo, njegova bivša supruga Borna Kotromanić nedavno je podijelila njegovu sliku na svom Instagram profilu. Borna je postavila zamagljenu fotografiju na kojoj se može primijetiti da se Luka nedavno pojavio na jednom događaju ili proslavi – to u potpuno drugačijem izdanju.

‘Zgodan muškarac, košulja je otkačena’

“Kako vam se sviđa novi Lukin modni stil?”, upitala je, a u komentarima su brojni uputili komplimente.





“Zgodan muškarac, košulja je otkačena, on zraci pozitivno!”, napisala je jedna osoba, a druga je dodala: “Da, i mene malo podsjeća na Stallonea!!! Ali iz svake pore pršti pozitiva! Čovjek uživa!”

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Borna Kotromanic (@bornakotromanic)

Podsjetimo, Borna i Luka u braku su bili od 1996. godine do 2004. godine te su u braku postali roditelji sinovima. Bivši par ima trojicu sinova: Luku, Bornu i Frana, a Borna je nedavno otkrila i da je postala baka. U lipnju je otkrila kako je njezin sin Luka dobio sina kojem je isto dao ime Luka.

“Osjećam se sjajno, zaljubljena sam u bebu. No što se tiče ostalih informacija, to moram prepustiti mami i tati da ih iznesu. Što se mene tiče, ja bih s vama podijelila sve detalje, ali ovako mogu podijeliti samo one koji se mene tiču. Ali ja sam presretna. Ja sam prvenstveno mama, baka i žena, a sve ostalo je u drugom planu. I svakako ću razmaziti bebu”, rekla je Borna nakon ove vijesti.

U prošle godine u jednom je intervju progovorila i o svom bivšem suprugu.

‘On je za to platio enormnu cijenu’

“Moj bivši suprug bio je i ostao ekstremno velik radnik koji je cijeli život posvetio poslu. I sigurno da sam u tom prostoru ja kao žena bila na drugom ili trećem mjestu jer on za naš odnos nije imao energije. Zato je i danas i većinu svog vremena bez životne partnerice. I danas mu je fokus samo na poslu pa je to njegov život. Posao je njegova beba, a on je za to platio enormnu cijenu odrekavši se puno toga u životu. Svi uspješni ljudi kao što su i Bill Gates i Warren Buffett plaćaju cijenu svog uspjeha”, ispričala je Borna svojedobno za Story.







Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Borna Kotromanic (@bornakotromanic)

Tom je prilikom istaknula i kako su njihovi sinovi zahvalni na tome što im je bilo omogućeno da žive i školuju se u inozemstvu te su sada dio očeva sustava.

“Posljednjih 30 godina kreira desetke tisuća radnih mjesta, njegove su kompanije među najrespektabilnijima u Hrvatskoj. Dok sam bila u braku s njim, nisam smjela voziti ni auto koji je bio u vlasništvu tvrtke, a kamoli, poput nekih, kupovati cipele ili torbice na taj račun”, rekla je Borna tada.