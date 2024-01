Luka Novokmet iz ‘Voicea’ bio je kadet Dinama: ‘Ovo mi nije bilo u planu’

Autor: I.D.

Luka Novokmet nekad je bio kadet u Dinamu, a sada je na putu da postane glazbena zvijezda. Jedan od sudionika završnice The Voicea na HTV-u, član ekipa Davora Gopca, s mikrofonom postiže što s loptom nije.

Apsolvent na Pravnom fakultetu, osim u ‘The Voiceu’, brusi svoje glasnice i stječe iskustvo pjevanja nastupajući sa svojim trijem na raznim događajima u Zagrebu.

Novokmet je u finalu The Voicea izveo pjesmu “You Do Something To Me” Paula Wellera te od Gorana Bare “Pokreni se”. “Šta da velim za Luku, uvijek su to neki jaki dojmovi. Luka je prošao sve testove koje je mogao i zbilja nije mogao bolje otpjevati”, kazao je Gobac.

‘Presretan sam zbog toga i počašćen’

“Nogomet je moja prva i najveća ljubav, no glazba je tik uz nju, tako da bih bio presretan da se bilo koja od te dvije strasti obistinila. Donedavno je bio prisutan niželigaški nogomet, no zbog razvijanja glazbenog puta nisam bio u mogućnosti uživati u obje ljubavi”, rekao je Luka za Tportal.

“Za ‘Voice’ sam se prijavio primarno jer sam htio osjetiti kako je biti sudionik najkvalitetnijeg glazbenog natjecanja u Hrvatskoj. Također, imao sam želju vidjeti koliko su moje kvalitete stvarno kvalitete. Finale mi nije bilo u planovima, no jako sam zahvalan svima koje sam dotaknuo i koji su podignuli slušalicu za mene, presretan sam zbog toga i počašćen”, dodao je.









“Ovakav stupanj pažnje je novost za mene, vjerujem i za sve nas. Svaka iskrena reakcija i pohvala puno mi znače i donose sreću u moj život. Svi natjecatelji, ne samo finalisti, nevjerojatni su pjevači i mladi umjetnici te mnoštvo njih zaslužuje biti tu gdje smo nas četvero. Preostali trio kolega je nevjerojatan, no izdvojio bih Jakova Peruška Rihtara jer je po mom mišljenju kompletan glazbenik i vokalist”, zaključio je. Detalje svih nastupa pogledajte OVDJE.