Luka Modrić u izdanju u kakvom ga vrlo rijetko vidimo: Fanovi ga zasuli komentarima

Autor: H.B.

Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić objavio je na svom Instagramu fotografije sa suprugom Vanjom i one su postale pravi hit. Modrić inače vrlo rijetko objavljuje privatne fotografije, a pogotovo one na kojima pozira u nekom ležernom izdanju, no ovaj put je za suprugin rođendan napravio iznimku.

Modrić je objavio sliku s večere i sliku s broda na kojoj pozira bez majice i ljubi svoju Vanju. “Sretan rođendan ljubavi moja. Volim te”, napisao je Modrić uz objavu i pokupio je više od 670 tisuća lajkova i više od 2600 komentara.



Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Luka Modric (@lukamodric10)

“Čak i ljubav izjavljuje elegantno”

Ljudi u komentarima su bili pomalo iznenađeni jer Modrić vrlo rijetko objavljuje ovakve slike. “Mislim da je ovo prvi put da vidim njegovu ženu”, napisao je jedan Modrićev fan, a drugi se nadovezao sa sličnim komentarom: “Ne sjećam se da sam ikada prije vidio njegovu suprugu”. Treći pak piše kako ne pamti da je vidio ovakvog Luku, a ostali su im pak zaželjeli sreću u životu i čestitali su rođendan Lukinoj supruzi.

“Prekrasan ste par, sretno”, “Sretan rođendan Modrićevoj kraljici”, “To je prava žena, zajedno su sto godina i uvijek mu čuva leđa”, “Modrić čak i ljubav izjavljuje elegantno”, samo su neki od komentara.