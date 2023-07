Luka Ivanušec ljubi kćer jednog od najuspješnijih strijelaca HNL-a: Osvojila ga je na prvi pogled

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Nogometaš Luka Ivanušec (24) u sinoćnjem nogometnom spektaklu svojem klubu Dinamo osigurao je uvjerljivu pobjedu. U utakmici protiv kazahstanskog kluba Astana zabio je čak tri pogotka, čime je ponovno dokazao svoj nevjerojatan talent.

Mnogi vjerojatno ne znaju da je Luka već nekoliko godina u vezi sa lijepom Tijom Vugrinec. Zaljubljenici u nogomet s lakoćom će prepoznati kako njeno prezime dolazi od legendarnog reprezentativaca Vatrenih i najuspješnijeg strijelca HNL-a, proslavljenog Davora Vugrinca.



Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Luka Ivanušec (@lukaivanusec)

Svidjela mu se na prvi pogled

Ljubimac Dinamovih navijača i zgodna Tia upoznali su se u Varaždinu, koji je oboma rodni grad. Prvi put su zajedno viđeni u javnosti krajem 2019. godine na Dinamovom božićnom domjenku, o čemu su se tada raspisali domaći mediji.

“Tia i ja poznajemo se iz djetinjstva. Dolazimo iz istoga grada, a prije četiri godine baš smo se upoznali. Odmah mi se svidjela zbog pameti i ljepote, a danas mi je uz obitelj najveća podrška u ovom što radim,” izjavio je Ivanušec ranije za Story.







Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Luka Ivanušec (@lukaivanusec)









Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Luka Ivanušec (@lukaivanusec)

Zaljubljeni Luka otkrio je kako ga je Tia na prvi pogled osvojila prodornim plavim očima i ambicioznom prirodom, a njeni bliski prijatelji opisuju je kao vrijednu i veselu osobu. Nedavno su ljetovali na Pagu sa prijateljima, o čemu je Luka kratko progovorio za domaće medije.

“Već godinama dolazimo ovdje jer je pravo mjesto za opuštanje. Ljeto mi je omiljeno godišnje doba. Volim sunce i plivanje, to me baš opušta, a navečer odemo do grada u šetnju,” rekao je mladi Dinamovac.