Luka Bulić o pjevaču: ‘Nisam očekivao da može lagati a da ni ne trepne’, Jole: ‘Ma nema šanse! Mrzim dvolične ljude i lašce!’

Autor: Dnevno

Koliko poznati glumci, pjevači i ostali koji će imati prilike sudjelovati u novom RTL-ovo showu “Ma lažeš!”, kojeg vodi Rene Bitorajac, mogli smovidjeti već na prvoj epizodi, koja je oduševila brojne gledatelje.

U kvizu koji se sastoji od 16 epizoda, u kojima se za pobjedu bore dva tima, postoji samo jedan cilj – uvjeriti suparnike da ne lažete.

Timove vode radijski voditelj i komičar Luka Bulić i glumac Jan Kekerekeš, koji su u prvo epizdo izvukli brojne nepoznate detalje od pjevača Davora Gopca, Alke Vuice, a i sam Luka Bulić otkrio je svoju priču, dok je najviše odjeknula priča Ivana Pažanina o susjedi koju je pogodio “balunom”.

“Mene je iznenadio Jole. Nisam očekivao da je tako uvjerljiv, da može lagati a da ni ne trepne “, komentirao je Luka Bulić goste zabavnog showa, te dao naznaku što nas može očekivati u epizodi koja će tek biti prikazana, a u kojo gostuje popularni pjevač.

Tajna umijeća laganja

“Dobivao sam manje uloge u nekoliko domaćih filmova…Obožavam film i kazalište, volim glumu…”, otkrio je tajnu umijeća laganja za 24 sata popularni pjevač, koji je pak otkrio kako to umijeće ne koristi i privatno.

“Ma nema šanse da ne kažem svakome istinu, pa me to nekad u životu i koštalo. Uvijek govorim ono što mislim, pa iako na kraju ‘izija gov**’ kako kažemo mi Dalmatinci. Mrzim dvolične ljude i lašce, mrzim kad jedno govore, drugo misle, a treće rade. Mene su moji doma oduvijek učili da se mora reći istina, ali sam i njima neki put, kad sam bio manji, slagao da učim iako nisam učio. A, bože moj, tko to nije radio u djetinjstvu. Ali i svoju djecu učim da uvijek moraju govoriti istinu”, kazao je Jole.