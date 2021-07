‘LUDILO JE PREDUGO TRAJALO, A MOJA DJECA SU SE UŽASNO UPLAŠILA’: Karleušin dramatični odmor u Turskoj ipak je dobro završio!

Jelena Karleuša je doživjela pravu neugodnost prilikom odmora u Turskoj kad je odjednom buknuo požar u luksuznom hotelu u kojem odmara s obitelji, a gosti počeli bježati i spašavati živu glavu.

Pjevačica je s kćerima Atinom i Nikom evakuirana iz hotela u Bodrumu nakon ove nesreće, a hotel je zahvatio požar koji je krenuo iz obližnje šume.

Svi gosti su evakuirani iz hotela, a Karleuša je s pratiteljima na Instagramu podijelila cijeli rasplet ovog dramatičnog događaja.

Obožavatelji su joj pružili podršku porukama i komentarima, pa se zahvalila svima na bezuvjetnoj ljubavi, objasnila da je na sigurnom, te da je sve pod kontrolom.

Osim što je jasno dala do znanja da je nastavila svoj odmoru u Bodrumu, napisala je kako se osjeća.

“Ovo je bio veoma stresan i naporan dan. Predugo je ovdje ludilo trajalo. Djeca su se jako uplašila. Konačno je vatra pod kontrolom, bez obzira što nije sve ugašeno. Nadam se da će noć biti mirna”.

Na samom kraju se zahvalila turskim vatrogascima te stavila srce u znak podrške.

Podsjetimo, kad je požar u hotelu buknuo prije dva dana Karleuša je svaki trenutak zabilježila kamerom, pa su svi imali priliku pobliže pratiti što se točno događalo.

“Nećete vjerovati što se događa u našem hotelu, sve gori. Upravo su počeli da nas evakuiraju. Evo ja sam tu s djecom. Samo da znate ovo je kaos”, govori Jelena u jednoj videosnimci.

Pjevačica je, sudeći po objavama, smirivala djecu i goste koji su uznemireno bježali dok se u pozadini vidi vjetar koji tjera vatru u smjeru naseljenih područja.

“Sve je u redu, idemo, sjedite dolje”, čuje se Karleušin glas.

Selfie-loving tourists hit Turkish resorts despite ‘apocalyptic’ wildfires blotting out the sun pic.twitter.com/swyjZF0hIn









