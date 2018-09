‘Ludi’ branitelj s Farme ima tetovažu nacističkog pozdrava, NOVA TV u tome ne vidi ništa sporno?!

Autor: dnevno.hr

Hrvatske reality emisije do sada po količini dekadencije, neukusa i zaglupljivanja naroda nisu uspjele nadmašiti one naših istočnih susjeda, no ova sezona ‘Farme’ ozbiljno se približava tom ‘idealu’. Naime, u Srbiji su rado viđeni sudionici realitiyja poput ‘Parova’ i ‘Zadruge’ ratni zločinci poput Šešelja, ljudi iz disfunkcionalnih obitelji s nasilničkom poviješću i kojekakvim dijagnozama te drogirane starlete lakog morala.

Izgleda da se NOVA TV ove godine ugledala u najgore uzore, a to su gore spomenuta dva realityja. U ekipu Farme primili su hrvatskog branitelja s dijagnozom PTSP-a koji ima nadimak ‘Ludi Srećko’. No, to nije sve. Gola prsa korpulentnog Srećka krasi velika tetovaža nacističkog pozdrava Sieg Heil!

Ludog Srećka svi, pa čak i oni najmlađi gledatelji mogu vidjeti svaku večer u udarnom večernjem terminu, a NOVA TV u tome, a ni u Srećkovoj dijagnozi, ne vidi ništa sporno.

“Navedeni je kandidat na temelju priložene liječničke dokumentacije prošao niz dodatnih testiranja te je produkcija slijedom toga i savjetovanja s liječnicima i psiholozima donijela odluku da ne postoji nikakva prepreka za ulazak u show. Stavovi i promišljanja kandidata u showu nisu stavovi Nove TV. U slučaju da se tijekom sudjelovanja u showu bilo koji kandidat bude ponašao neprimjereno, bit će izbačen”, objasnili su Večernjaku iz Nove TV koja tetovažu nacističkog pozdrava, izgleda, ne smatra neprimjerenom.