Lucija Lugomer pozirala u toplesu i poručila: ‘Ima nešto toliko moćno u tim…’

Autor: Barbara Grgić

Plus size model i influencerica Lucija Lugomer uskoro bi na svijet trebala donijeti drugog sina, a sada je na svom Instagram profilu pozirala samo u suknji na šljokice dok je otkrila goli trbuščić.



View this post on Instagram A post shared by LUCIJA LUGOMER (@lucija_lugomer_official)

‘Ima nešto moćno u stvaranju novoga života’

Svoje je grudi prekrila rukama, a u opisu fotografije napisala je kako je veoma zahvalna i radosna.

“Ima nešto toliko moćno u stvaranju novoga života i u tim tragovima koji ostaju zauvijek na maminom tijelu”, napisala je Lucija u opisu fotografije koja u ovom trenutku broji preko 2.000 lajkova.

Podsjetimo, na nedavnom pregledu iznenadila ju je brojka na vagi.

View this post on Instagram





A post shared by LUCIJA LUGOMER (@lucija_lugomer_official)



“Pa nisam ništa dobila”, rekla ja Lugomer zbunjeno na videu.

“Toliko sam u šoku da sam i opsovala. Uglavnom, u 32 tjedna trudnoće sve zajedno dobila sam 1,5 kilograma”, otkrila je Lucija u samom videu.









Jednom je prilikom ispričala i kako nije imala većih tegoba u prvoj trudnoći.

“Trudnoću sam odradila savršeno, bez ikakvih većih tegoba. Bila sam smirena, uživala u cijeloj toj fazi, nisam dala da me se sputavaju kojekakve teorije, već sam si dala oduška da uživam u svim blagodatima iščekivanja naše nadolazeće sreće. No, rodio se Leon! I to u drugoj po redu najintenzivnijoj fazi u mom životu. Nakon 2 tjedna došla je korona te nakon toga potresi”, dodala je.

Podsjetimo, u lipnju je Lucija otkrila da ona i suprug Danijel Grlić očekuju još jednog dječaka, kojemu se mali Leon jako raduje.