Lucija Lugomer podijelila je fotku u badiću s cvjetnim uzorkom i svima poručila: ‘Nije me briga za celulit, na plaži se ponašam kao i svi drugi ljudi’

Autor: Dnevno.hr/T. P.

Naša najpoznatija plus-size manekenka Lucija Lugomer novom je objavom na Instagramu odlučila potaknuti one koji se srame svog nesavršenog tijela na otpuštanje srama kako bi mogli u potpunosti uživati u ljetnim radostima koje dolaze.

Lucija je objavila fotografiju sebe kako, ispred ogledala, pozira u jednodijelnom kostimu cvjetnog uzorka, a u opisu je istaknula da voli svoje tijelo i sve njegove nesavršenosti te je ohrabrila pratitelje da prihvate sebe te nadolazeće ljeto provedu u stvaranju uspomena.

‘I dolazi ‘ono’ doba godine. More jednako plaža jednako badići jednako koža jednako nepravilnosti jednako strah. Iskreno, ne živim u tom mindsetu već godinama i na plaži se ponašam normalno kao i svi ostali ljudi. Nedavno sam gledala Leonove slike od prošlog ljeta i došla do jedne svoje slike koju je slikao Dado na kojoj mi se itekako vidi celulit, i ima nešto strahovito oslobađajuće u tome da je prva misao koja mi je prošla kroz glavu bila ‘koje dobro ljeto’, napisala je u uvodu Instagram objave.





‘Iskreno se nadam da ste spremne ovo ljeto stvarati uspomene o kojima ćete pričati još dugo godina, a ne živjeti u mislima da niste dovoljno dobre za nekoga… Koga toga nekoga? Sebe? Drugu ženu? Tuđih pogleda na plaži? Ionako će svako nastaviti živjeti svoj život i svako svojim putem. Ono što želim reći je da samo vi imate ključ svog života, a puno toga kreće od glave. Samo jedan ‘godišnji podsjetnik’ da smo dovoljne’, završila je Lucija Lugomer obraćanje pratiteljima.

Fotografija je skupila preko tri tisuće lajkova, a mnogi su pratitelji odlučili podijeliti svoja iskustva u borbi s prihvaćanjem vlastitog tijela.

‘Uvijek si govorim na briga me, a onda kada dođe taj trenutak kada se moram skinuti negdje, užasno me sram i većinom sam pokrivena, a na plaži hodam u dugačkoj majci i sl. Apsolutno nikako mi ne ide i uvijek su osobe oko mene mršavije i bolje izgledaju i onda još više potonem, a kao mama dviju curica si to ne bih smjela dozvoliti’, komentar je Lucijine pratiteljice.