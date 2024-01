Lovro Majer tajno ljubi manekenku: Hrvati je pamte po tulumarenju sa slavnim pjevačem

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Hrvatska javnost posljednjih dana fokusirana je na naše vaterpoliste i rukometaše. Dok su vaterpolisti u finalu Europskog prvenstva izgubili od Španjolske, rukometaši u četvrtak igraju prvu utakmicu drugog kruga prvenstva, i to protiv opakih Francuza.

No razloga za slavlje nemaju samo Barakude i ekipa Gorana Perkovca. Naime, i u domu nogometaša Lovre Majera naveliko se slavi, i to zato što je ovaj mladi Vatreni danas napunio 26 godina. Tim povodom odlučili smo se prisjetiti njegove dugogodišnje veze sa tajanstvenom manekenkom.

Ovaj mladi igrač njemačkog Wolfsburga već nekoliko godina je u sretnoj vezi sa Paulom Puškaš. Koliko svoju ljubav čuvaju od medija dokazuje i činjenica da nijedno od njih ne dijeli zajedničke fotografije na mrežama, a Paulini profili su također i zaključani za javnost.

Nakon Francuske preselili u Njemačku

U vrijeme dok je Lovro igrao za francuski Rennes, par je tamo i živio. Nakon transfera vrijednog 26 milijuna eura, Paula je za svojim odabranikom pošla u Njemačku kako bi ga podržala. Lovru je bodrila i tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva u Kataru, gdje je na tribinama nosila njegov dres.

Osim po vezi sa našim Vatrenim, Paulu mnogi pamte i po druženju sa svjetskom pjevačkom senzacijom. Naime, 2016. godine u Hrvatskoj je nastupio Justin Bieber, a prema napisima Slobodne Dalmacije nakon koncerta se družio sa grupom manekenki među kojima je bila i Paula. Prije druženja su navodno morale potpisati ugovor o tajnosti, a nakon večere svi zajedno su otišli u njegov apartman.









“Ja sam na jednom od takvih druženja nešto pokušala snimiti, no posebno su me upozorili da prestanem. Uvijek ima i nemoralnih ponuda. Jel’ koja prihvaća, to je njezina stvar. Neću ulaziti u to. No, u svakom slučaju naravno da je curama drago da tako upoznaju popularne ljude. Raste ti cijena, svakako”, otkrio je dobro upućen izvor tada za medije.