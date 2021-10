Lovac Kotiga nije znao odgovor na pitanje o pjevačici, pa otkrio: ‘Nakon toga, ja o Doris Dragović više ne mogu’

Autor: T. Š.

Lovac popularnog HRT-ovog kviza “Potjera” Dean Kotiga poprilično se namučio u posljednoj epizodi, a posebnu je pažnju privukao kad je zapeo na pitanju o Doris Dragović i to zbog pojašnjenja kojeg je dao, a koji je nasmijao mnoge gledatelje.

Naime, pred Kotigu je stao natjecatelj Darko koji na brzopoteznom dijelu kviza nije odgovorio ni na jedno pitanje. Izgledalo je kao da će to ‘lovac’ lako riješiti, no došlo je do preokreta, a Kotiga je umalo ostao bez ijednog točnog odgovora. Darko je pak uzeo višu ponudu od 35.000 kuna i obranio izazov.

“Koja pjevačica u spotu za pjesmu Šakom o stol svira električnu gitaru odjevena u crnu kožnatu jaknu?” glasilo je pitanje na koje se ‘spotaknuo’ Kotiga.

Ponuđeni su odgovori: Doris Dragović, Jelena Rozga i Nina Badrić, a Kotiga je mislio da se radi o Nini Badrić.

Potom je uslijedilo urnebesno objašnjenje:

“Lani, preklani, tijekom Memorijala Mirka Miočića u Zadru, kad smo igrali kviz, bio je koncert Doris Dragović. Pripremali su koncert, bila je neka probica, a ja sam uletio unutra nekako glupo odjeven, kao što sam inače glupo odjeven i nešto sam tamo njuškao… Došao je neki čovjek, imao je slušalice, nešto je vodio, i rekao mi je: ‘Ti, odnesi ove stolice gore i javi se Matiji!’ I samo je produžio. Eto, toliko o Potjeri i slavi”, prisjetio se Kotiga, te u šali dodao:

“Nakon toga, ja o Doris Dragović više ne mogu.”