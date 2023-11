Loto djevojka bivše države zaprepastila priznanjem da je suprug zna napasti: ‘Svađamo se’

Autor: I.D.

Bivša Loto djevojka Suzana Mančić progovorila je o svom braku i suprugu Simeonu Ocomokosu, taj brak traje već pet godina, a njihova ljubavna priča počela je prije više od 20 godina.

Njih dvoje su se zakleli na vječnu ljubav u srpnju 2018. na bajkovitom mjestu u Grčkoj. Odlučili su da jedno drugom daju dosta slobode, pa su veoma često razdvojeni i daljina im ne predstavlja problem. Voditeljica slobodno vrijeme u Beogradu ispunjava raznim hobijima, a jedan od njih je vrtlarstvo.





‘Nerijetko se i zbog toga svađam sa suprugom’

Naime, Suzana uživa u uzgajanju ruža, a u jednoj emisiji pohvalila se da je dosta vješta u vrtu, te da joj je pošlo za rukom da u samom centru metropole ima božanstven ružičnjak.

“Jako je interesantno što sam uspjela napraviti u samom centru grada, jedan lijep ružičnjak. Također, u Grčkoj, na Pilionu gdje imamo kuću, Simica i ja, brinem i za ruže koje imamo tamo, a nerijetko se i zbog toga svađam sa suprugom”, istakla je Suzana, pišu srpski mediji pa je dodala da njen suprug nekada i napadne.

“Pošto ja znam kada ih treba posjeći da bi rasle i cvjetale, Simica me zna napasti što sam to napravila i da sam mu upropastila ruže. Poslije kada one procvjetaju i budu još ljepše, on se umiri. Mogu reći da sam ja jedna vrtlarica”, otkrila Suzana.

‘To razdoblje svog života želim zaboraviti’

Podsjetimo, život ove legendarne loto djevojke nije uvijek bio bajka. Naime, 2005. godine u javnost je procurila jedna njena intimna snimka, a ona se nedavno prisjetila koliko su ti dani za nju bili teški.

“To razdoblje svog života želim zaboraviti, ali ne mogu. To je nešto najstrašnije što mi se dogodilo. To je jedna mala smrt. Nakon toga, sve je bilo hvatanje zraka i povratak u normalu. Svi su mislili, evo, napravit će karijeru. To mi je zarilo nož u leđa. Većinu kamera koje sam imala u kući, bacila sam,” otkrila je Suzana, prenosi Story.

Danas je ova Srpkinja u sretnom braku sa grčkim poduzetnikom, Simeonom Ocomokosom. Svoju ljubav okrunili su 2018. godine vjenčanjem u njegovoj rodnoj Grčkoj, zemlji za koju je Suzana više puta istaknula kako joj je jedna od najdražih na svijetu.