LONDONSKA PRIČA: Provjerili smo cijene hrane i pića, apartman je bio relativno jeftin, najskuplji je bio okus piva, ali isplati se!

Autor: Filipa Pražen

Svaki zaljubljenik u putovanja sigurno će imati neku omiljenu destinaciju – mjesto kojem se vraća iz nostalgičnih razloga, zbog prijatelja, dobre hrane, cijena, arhitekture i sl. U takvu grupu spadam i ja, a jedna od meni omiljenih destinacija i grad koji posjećujem skoro svake godine je London.

Prošlog tjedna, točnije od 14. do 20. svibnja, ponovno sam odradila svoje sad već skoro tradicionalno putovanje u ovaj veličanstveni grad. British Airways nas je do aerodroma Heathrow doveo oko 13 sati po lokalnom vremenu (što bi u Hrvatskoj bilo 14 sati), a za let od oko dva sata putnike su opskrbili bočicom vode i paketićem grickalica. Od Heathrowa se cijelim Londonom može putovati njihovom podzemnom željeznicom – za što vam treba Oyster kartica. Njih se može nabaviti na samom aerodromu po cijeni od 5 funti ( 5,76 eura) plus iznos koji sami želite staviti na karticu.

Kartica je dobila ovakvo neobično ime radi svježeg pristupa te kako ne bi bila nazivom direktno vezana za transport, kartice ili London. Analist kojeg je angažirao ‘Saatchi Design’ svojedobno je izjavio da su se odlučili za Oyster radi metaforičkih implikacija vrijednosti tvrde vanjske “ljuske” i skrivenog bisera. Dakle, ako vas netko pita koji je najisplativiji način prijevoza u Londonu, slobodno im recite da je to kamenica. Moje suputnike i mene je vožnja podzemnom od oko 40 minuta (od aerodroma do adrese smještaja u kvartu Islington) došla 5,80 funti.





Apartman za četvero ljudi na trećem katu zgrade bez lifta (postoje stepenice ali su zaista uske) za šest noći plaćen je oko 1,760 eura, što je dosta prihvatljiva cijena s obzirom na neke druge, lošije opremljene apartmane koji su bili u ponudi. Na nekoliko minuta hoda od samog apartmana nalazi se stadion Emirates, dom nogometnom klubu Arsenal. No usprkos tome razina buke nije bila nešto posebno viša od klasičnog ‘žamora’ londonskih ulica.

Put u London skoro da ne može proći bez da ne popijete barem pokoju pivu u lokalnom pubu, no skoro četiri do pet puta jeftinije ćete proći ako se njome opskrbite u nekom od lanaca trgovina (Sainsbury’s, Tesco ili manje lokalne trgovine mješovitom robom). Naime, prosječna cijena za četiri čaše 0.56 l pive u pubu je visokih 25 funti, što je oko 29 eura, dok u dućanima možete kupiti pakiranje od četiri limenke za oko 6 funti.

Što se tiče hrane, neki od pubova imaju zaista raznoliku ponudu – od klasičnih kobasica s pire krumpirom, mesnih pita, nedjeljnog pečenja, pa do burgera, sendviča, i nekolicine vegetarijanskih opcija. No ako želite isprobati nešto novo, preporučam vam etiopijsku hranu. U kvartu gdje sam odsjela nalazi se nekoliko takvih restorana, među njima i ‘Mesi’s Kitchen‘ gdje smo jeli nakon dolaska i kratkog razgledavanja. Priznajem da cijena nije baš za svačiji džep – dvije različite plate s nekoliko odabranih jela uz isprobane etiopijske pive platili smo 88 funti, što je oko 101 euro, u što je, kao i u većini restorana, bila uključena napojnica (u ovom slučaju deset posto).

Odlučite li se jedan dan prijeći na južnu obalu rijeke Temze, tamo ćete naći vjerojatno malo skuplju ponudu jela i pića. Londonski South Bank dinamično je područje uz rijeku, gdje se redovito održavaju razne kulturne manifestacije i ulični performansi te se s obzirom na to tamo svaki dan može zateći iznimno velik broj ljudi. Mi smo prošetali do muzeja moderne umjetnosti Tate Modern, nakon čega smo se odlučili za ručak u lancu restorana meksičke hrane, Wahaca.

Smješten u eklektičnim i šarenim kontejnerima, ovaj restoran nalazi se uz samu obalu rijeke gdje se pruža prekrasan pogled na grad preko vode. Budući da je restoran veoma popularna destinacija za ručak, postoji mogućnost da ćete morati čekati neko vrijeme dok se stol ne oslobodi. Mi smo imali sreće te smo došli u vrijeme malo manje gužve – ali smo prilikom odabira jela naišli na probleme. Konobarica zadužena za naš stol bila nas je prisiljena za nekoliko jela obavijestiti da nisu dostupna jer im roštilj nije bio u funkciji te nisu imali govedine. Uz malo muke smo odabrali zamjenska jela, ali je zato sve što smo dobili bilo izvrsnog okusa. Ovaj objed platili smo nešto manje od 100 funti, što je oko 115 eura – definitivno se ne uklapa u svakodnevni budžet, ali vrijedi barem jednom isprobati.









Moja preporuka je da se tijekom boravka u Londonu više opskrbljujete hranom u dućanima nego što biste objedovali vani – za cijenu jednog obroka u skoro bilo kojem restoranu možete nabaviti nekoliko od iznenađujuće dobrih polugotovih ili smrznutih jela (trgovina Iceland za to ima najbolju ponudu), ili namirnice za nekoliko jela koje sami spremite. Dakako da neke stvari vrijedi isprobati, posebno ako ste prvi put u gradu, ali zaista se puno više isplati stvari kupovati u trgovinama. Korisna stvar je da na većini mjesta možete platiti karticom tako da ne morate nositi previše gotovine (iako je uvijek dobro imati određen iznos), ali si bez obzira na to za odmor od nekih sedam dana trebate osigurati vjerojatno malo veći budžet od prosjeka.