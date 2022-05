‘LJUDI VAS UMORE’ Zorica Kondža progovorila o lažnim osmijesima: ‘Ja se jednostavno ustanem i odem’

Legendarna pjevačica Zorica Kondža priredila je koncert za sve svoje obožavatelje u Kaštelima koji su, unatoč jakoj buri, ostali uz njezine izvedbe do samog kraja. U intervjuu pred nastup otkrila je da nikad ne nosi lažni osmijeh, ali ako u društvu osjeti lošu energiju – samo se ustane i ode.

‘Ne može se to namjestiti, vidi se kad se neko lažno smije. Svaka ptica svome jatu leti. Tako i ja letim s ljudima koje volim i s kojima mi je lijepo. Mislim da sam i takve naravi, tako se čovjek i rodi.

Ne možeš sad jedanput od tmurnoga čovjeka koji je mrzovoljan 30-40 godina sad ga ići nasmijavati. Kaže se da je s ljudima najteže raditi, nekad vas neki ljudi umore, ali ja to znam prebaciti da me ne umori, jednostavno se digneš i odeš', izjavila je Zorica za In Magazin.







Zorica je jedna od rijetkih javnih osoba koja uspješno balansira između poslovnog i privatnog života, a tajni recept krije se u ‘višoj sili’.

‘Nema tu tajne, to je netko napravio umjesto mene ja mislim – neka viša sila, nema tajne. Obitelj je super, moj muž svira, najstariji sin isto svira i gdje ćeš ljepše? Lijepi muzičari, dobri muzičari oko mene i ja pjevam’, izjavila je pjevačica.

Pjevačica do mjeseca rujna ima rezervirane nastupe po obali, a svoj kratki godišnji odmor provest će na otoku Hvaru.