Ljudi sablažnjeni: Evo u kakvoj haljini je ova došla na krštenje, ‘ni svećeniku nije dobro’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Krštenje djeteta svečana je prilika, kako za roditelje, tako i za sve prisutne. Onima koji su vjernici to nosi posebno značenje, a također je prilika za okupljene da se odjenu posebno svečano. No čini se kako je jedna žena to uzela sa previše ‘slobode’ što se tiče odjevne kombinacije.

Yeinny Saenz, glazbenica i DJ-ica iz Venezuele, na TikToku je izazvala veliku raspravu kada je objavila video sa krštenja svojeg sina Aratha. Na crkveno krštenje stigla je, naime, u veoma uskoj bijeloj haljini sa izraženim dekolteom.





Mnogim gledateljima to je zasmetalo, što su jasno izrazili u komentarima ispod snimke, koju je do sada pregledalo više od pet milijuna ljudi. Snimka se također ubrzo proširila drugim društvenim mrežama.

“Takva si ušla u crkvu?”, “U kojem striptiz klubu radiš?”, “Ni svećeniku nije dobro”, “Dragi bože”, samo su neki od negodujućih komentara.

Javili su se također i oni drugačijeg mišljenja koji su komentirali da Yeinny “izgleda odlično” te da je “jako lijepa”. Neki su se pak našalili pa je pitali mogu li je unajmiti kao kumu za krštenje u njihovim obiteljima.