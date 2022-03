‘LJUDI ME NE TREBAJU…’ Bivša manekenka postala beskućnica, bosa šeta ulicama i kopa po smeću

Autor: T. P.

Loni Willison, bivšu suprugu zvijezde ‘Spasilačke službe’ Jeremyja Jacksona, paparazzi su uhvatili kako na ulicama Los Angelesa hoda bosa i kopa po smeću. Loni je bivša manekenka, a ovo je prvi put da je viđena od prošlog proljeća.

Nekadašnja manekenka danas izgleda neprepoznatljivo, a beskućnica je već šest godina. Radila je kao asistentica u centru za plastične operacije, a 2016. godine je doživjela živčani slom te je dobila otkaz. Zbog novčanih problema izgubila je krov nad glavom, a mentalne poteškoće su je dovele do ruba.

Cindy Kovacs bivša djevojka Jeremyja Jacksona za britanske je tabloide komentirala da je glumac odbijao pomoći svojoj bivšoj supruzi.

‘Bilo mi je zlo od njegove reakcije. Jednostavno ga nije bilo briga’, rekla je Kovacs.

Mediji su dobili izjavu i od Loni koja je rekla da ne traži pomoć od svog bivšeg supruga kao ni od svojih prijatelja.

‘Mogu živjeti sama. Imam sve što mi je potrebno, a ti ljudi me ne žele vidjeti. Mobitel nemam i nitko me ne može dobiti, no imam hranu i imam gdje spavati’, izjavila je Loni.

Bivša manekenka i glumac bili su u braku od 2012. do 2014. godine, a razveli su se zbog svađa pod utjecajem alkohola. Loni je, također, bila ovisnica o metamfetaminu, no nije se htjela liječiti. Iz javnosti se povukla 2018. godine.