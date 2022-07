‘LJUDI ĆE ME MRZITI ZBOG OVOG’ Popularna pjevačica o transrodnim osobama: ‘Ženom te ne čine ženske zamjenice i operacije’

Autor: Dnevno.hr/Š. P.

Iako je u karijeri nazivana LGBTQ+ ikonom, popularna pjevačica Macy Gray mogla bi zbog nove izjave ostati bez simpatija queer zajednice. Naime, gostujući u talk showu kontroverznog britanskog voditelja Piersa Morgana, 54-godišnja Gray se uključila u raspravu o transrodnim osobama.

‘Ljudi će me mrziti zbog ovog, ali sigurna sam u to što govorim. Ako želiš da te oslovljavam ženskim zamjenicama, hoću, jer to je ono što želiš. Ali ženom te ne čine ženske zamjenice i operacije’, započela je pjevačica.

‘Žena prolazi kroz posve jedinstveno iskustvo, a operacija i pronalaženje sebe to ne mijenjaju. Biti mala djevojčica je cijela jedna epska knjiga, znate? Ne možete imati to samo zato što želite biti žena’, rekla je Macy Gray.





Morgan je zatim istaknuo da je JK Rowling, autorica knjiga o Harryju Potteru, žestoko kritizirana nakon što je izrekla slično mišljenje o toj temi. Štoviše, ta joj je izjava donijela i ozbiljnu poslovnu štetu.

‘Ali to je istina’, komentirala je Gray. ‘Mislim da ljude ne bismo trebali nazivati transfobima samo zato što imaju drukčije mišljenje… Puno je osude i bacanja kamenja na ljude samo zato što kažu ono što misle, znate na što mislim?’, izjavila je pjevačica.