LJUBOMORA ILI DOKAZ DA NE MOŽE BEZ NJEGA? Ciganović opet o Modnom Mačku, kad je ‘puklo’ među njima?

Autor: T. Š.

Početkom ožujka ove godine poznati stilist Marko Grubnić povukao je tužbu protiv Nevena Ciganovića za uvredu i klevetu zbog čega je Ciganoviću prijetila globa do 360 dnevnih dohodaka.

“Koliko se sjećam, radilo se o mojem komentaru na njegovu svadbu koju je najavljivao. Mislim da je tražio neki novac koji bih ja uplatio u humanitarne svrhe”, komentirao je vijest o tužbi Ciganović još kad je u Beogradu snimao reality show “Parovi”.

No, navodno se nije previše uzrujao zbog Grubnićeve tužbe.

“Svatko ima pravo tužiti koga hoće. No svi na kraju shvate da u mojim komentarima nema zlobe ni zle namjere. Ako je shvatio da u meni nije bilo zle namjere, drago mi je da je povukao tužbu. Koji su njegovi razlozi, ne znam. Možda zato što sam mu dao malo predaha otkako nisam u Hrvatskoj”, zaključio je Ciganović.

Kap koja je prelila čašu

Više puta su se svađali i mirili, no sve je “puklo” prije nekoliko godina i to kad je Ciganović, u svom stilu, iskomentirao Grubnićevu majku Branku. Bila je to kap koja je prelila čašu.

“Modni Mačak više ne postoji, ali iz njegova laboratorija ‘dr. Frankenstein’ izašla je Modna Mačka, mama Grubnić. Izgleda poput mješanca centrifugirane modne blogerice Morane Mamić i pokojne starlete Lolo Ferrari. Zamislite Modnu Mačku mamu Grubnić kako ovako odjevena šeće Pakracem pri odlasku na plac. Kupuje namirnice od kojih kuha ručak za tatu Grubnića ne bi li ga namamila skrivenog iz mišje rupe. Ove Mačke su si dale malo previše slobode”, govorio je Ciganović o stajlingu Markove majke, a drugom prilikom optužio ju je i za nošenje lažnih modnih marki.

No, onda je uslijedio komentar na vjenčanje Modnog mačka.

“Wow… Sprema nam se gay vjenčanje godine! Fashion Pussy je izgleda odlučio stati na ludi kamen i oženiti svoju višemjesečnu izabranicu, bosansko-srpsku sponzorušu i gold diggericu Momčila Gurovića. Zasad je samo poznato da će na svadbi sigurno pjevati Maja Šuput i da će mladenke Gurović – Grubnić (kako samo ova prezimena idu jedno uz drugo) nositi vjenčanice iz najnovije Grubnićeve bridal kolekcije.









U kakvoj će se kreaciji pojaviti mama Branka zasad je još nepoznanica, kao i hoće li se uopće pojaviti, jer Branku smo dosad imali prilike vidjeti jedino na photoshopiranim fotografijama. Navodno će i prvi ples biti spektakl, jer će ga povesti već dobro uigrani plesni tandem Grubnić & Garić te će se u 3some pridružiti i mladenka Gurović. Velike pripreme su u tijeku, stvari i dio garderobe za djeveruše samo što nisu za koji mjesec stigle iz Kine. Ja se s oduševljenjem veselim toj skorašnjoj paradi kiča i neukusa, a mladenki od srca želim da iz**** gura!”, napisao je Ciganović na Facebooku.

“Macko na aparatima”

Da Ciganović ne odustaje tako lako od Modnog mačka pokazao je opet. Naime, atraktivna pjevačica Lidija Bačić pozirala je u srebrnom kombinezonu ispred malenog privatnog aviona, a to je bio poticaj Ciganoviću da spomene Marka.

“Sljedeća Bondova djevojka?”, upitala je Lidija pratitelje koji su se složili s njezinom idejom.

U komentarima joj se javio i Neven Ciganović koji se našalio sa svojim kolegom.









“Macko Grubnić na aparatima”, poručio je stilist. Nije u potpunosti poznato je li time aludirao na Grubnićeva česta putovanja ili trenutak kad je Marka ponovno optužio za prevaru.

View this post on Instagram A post shared by LIDIJA BAČIĆ LILLE🇭🇷Singer🎤 (@lidijabacic_lile)

Naime, u ljeto 2020. Marko Grubnić se na Instagramu pohvalio da je na Mali Lošinj letio privatnim avionom, a objavio je i snimke s leta. Cigi ga je tad optužio da je pokrao snimke leta te na svom Instagram Storyju objavio fotografije koje jako nalikuju Grubnićevim.

“Kad je ovaj ‘krelac’ izjavio da on ‘svoje’ fotke ne photoshopira nego ih samo provuče kroz filter, nisam vjerovao. No sad me razuvjerio, iako je fotke maznuo drugima”, napisao je uz fotografije.