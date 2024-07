Ljubomir Kerekeš zbog supruge napravio sulud potez: ‘Vraćala se s polnoćke, šokirao sam je’

Autor: I.D.

Hrvatski filmski, kazališni i televizijski glumac, Ljubomir Kerekeš, o privatnome životu govori vrlo rijetko. U braku je sa suprugom Jasenkom već gotovo 35 godina, a sa svojim sinom Janom osnovao je Kerekesh teatar i rade kao putujuća, glumačka skupina diljem regije. Jednom je Ljubomir za Gloriju otkrio detalje svoga braka: “Osim ljubavi, najvažnije je razumijevanje i – da brak ne postane navika. Nisam svetac, ali, iskreno, ne pamtim kad smo se zadnji put posvađali.”

Istaknuo je da je najluđa stvar u ljubavi koju je napravio kao mladić bila vrlo hrabra. “Bez vozačke dozvole sjeo sam za volan automobila i odjurio u Zagreb samo da je vidim”, priznao je. Uz to, ispričao je kako je suprugu za jedan Božić iznenadio zanimljivim poklonom. “Sklon sam cirkusima, ali mislim da sam suprugu najviše šokirao kad sam joj prije šest godina za Božić darovao – automobil. Teško bih mogao opisati njezin izraz lica kad ga je vidjela zamotanog u mašnu nakon povratka s polnoćke”, ispričao je glumac.

Međutim, iako se gotovo nikada ne pojavljuje u medijima, Ljubomirova supruga Jasenka jednom je dala intervju za eVaraždin i otkrila pojedinosti braka s poznatim glumcem. Uz to je otkrila i kako su se upoznali: “Mislim da je važna jedna nedjelja prije 30 godina kad sam ga uopće za stvarno “primijetila”, to je bila jedna slučajna kava kod Hajvana. Nekoliko mjeseci kasnije, opet slučajna kava i najnovija hit predstava “Ponoćna igra” u Kazalištu. Onda sam ja tu predstavu sama pogledala i drugi i treći puta, ali nakon toga Ljubo je nestao iz Varaždina”, započela je.

‘Meni je bilo 22, a njemu 25 godina’

“Kada se konačno, nakon dva mjeseca opet pojavio, ovaj put više nije bilo slučajnosti. Saznala sam da je dva mjeseca bio na Dubrovačkim ljetnim igrama. Već kod prvog susreta popili smo piće u dvoje, puno razgovarali (on se pokazao gentlemenom pa tjedan dana nije bilo ni pusice) i znali smo da je to to. Meni je bilo dvadeset dvije, a njemu dvadeset pet godina i izgleda da smo stvarno bili zreli za početak najozbiljnije veze. Eto, traje već trideset godina”, rekla je 2005. godine Jasenka.

Istaknula je Jasenka i sreću koju im donose djeca. “Preponosna sam na svoju djecu! Oni su moja (a znam i Ljubina) najveća snaga i najveća slabost. Ako me netko u životu može istinski povrijediti, onda je to onaj koji “dira” u moju obitelj. Jan i Ema su dvoje divnih mladih ljudi, individualaca, koji daju smisao našem životu. Jan je apsolutno zrela mlada osoba, sa svojih nepunih 28 godina daleko je odgovorniji, savjesniji i organiziraniji od mnogih puno starijih od sebe. Odgovorniji je i od nas samih u njegovim godinama. Ema je tri godine mlađa, ima izuzetno izražene stavove i na najboljem je putu da realizira sve što poželi. Ema je vizažistica, ima svoj make up studio i uživa u svom poslu. Ne zanima je gluma, ali svi se doma slažemo da je talentirana. Ona u šali veli da ustvari ne želi biti konkurencija dečkima, tati i bratu”, našalila se gospođa Kerekeš.

"U odgoju smo ih učili da nam mogu sve reći, jer kome drugome ako ne roditeljima. Učili smo ih da budu svoji, da imaju pravo na individualnost, da imaju pravo na pogreške i puno smo s njima razgovarali. Danas nam se sva ulaganja vraćaju, Jan i Ema su divne mlade samostalne osobe, grade svoj život i znaju da su roditelji uvijek tu kad nas zatrebaju", ispričala je te je priznala da obožava kazalište i glumu, ali da se nikada nije htjela okušati u tome.









“Često sam odlazila u kazalište, još od školskih dana, ali gluma me nije nikada zanimala. Davno sam shvatila da mi se uopće ne sviđa boja mojega glasa. Naime, još u osnovnoj školi, u novinarskoj grupi morala sam čitati školske vijesti preko razglasa i taj glas, to si nisam bila ja”, priznala je te otkrila da je njen Ljubo poprilično obiteljski čovjek. “Uz sve njegove profesionalne obaveze, mislim da mogu reći da je Ljubo stvarno obiteljski čovjek. Glumački posao je specifičan, ujutro imaš probe, navečer predstave, ako “upadne” i snimanje, tjedan je prekratak”, nastavlja.

“Ljubo je stalno prisutan u obitelji. Sigurno, ne onoliko koliko bi i on sam želio… Međutim, nekad se i kroz sat – dva dnevno može dati i primiti više nego za pola života. Bitno je te trenutke znati prepoznati, a mislim da smo mi u tome uspjeli. Ponekad volimo otići sami u kino pogledati dobar film, počastiti se ručkom u restoranu… Evo nedavno smo bili s prijateljima na koncertu AC/DC u Austriji, a još prije, poslije Nove godine Jan, Ema i Janova djevojka Vika iznenadili su nas poklonom- avionskim kartama za Irsku. Tamo smo, kroz produženi vikend, posjetili drage nam prijatelje”, otkrila je 2005. godine Jasenka, koja je 2020. postala baka Janove djevojčice Une.