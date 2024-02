Ljubiša Samardžić vodio je dva života, odala ga supruga: ‘Nisam znala kako to uspijeva’

Autor: I.D.

Srpski glumac i filmski redatelj koji je bio upečatljivo lice jugoslavenskih serija i filmova je upravo Ljubiša Samadžić. Ovaj glumac preminuo je u 81. godini u Beogradu poslije duge i teške bolesti u rujnu 2017. godine. U braku je duže od pola vijeka bio s Mirjanom, njegovom vjernom pratiljom i suradnicom.

Naime, Mirjana i Ljubiša bili su u braku točno 51 godinu, a voljeli su se 53 godine. “Kao što je ljubav presudna u životu junaka Miris kiše na Balkanu, tako je i za mene ljubav bila presudna u izboru životnog suputnika, iako je moja majka zagovarala drugu. Zavolio sam prelijepu, šarmantnu, pametnu i premladu Miru iz čestite građanske obitelji”, govorio je glumac.

“Vodio sam računa s kim počinjem zajednički život. Osjećao sam da je ona žena mog života. I nisam se prevario. Mira je rasla u obitelji koja poštuje dom, knjigu, muziku, kazalište, ali ponajmanje film. Vjenčanjem je u moj razbarušeni život unijela unutrašnji red i mir, neophodan za mirnu karijeru glumca. Divio sam se njezinom odnosu prema djeci, meni, prijateljima, smislu za ljepotu, a posebno komunikaciji s ljudima. Bila je i ostala ponosna. Šutjela je i kada jesmo i kada nismo imali, znala je drugima podariti radost i pomoć, i sve je uvijek činila srcem, iskrenošću. I sve ove vrline unijela je i u naš zajednički posao”, pričao je Samardžić za strane medije.

Mirjana je bila 11 godina mlađa od legendarnog glumca

U jednom od razgovora za Ljubiša je pričao i što je potrebno za uspješan brak. “Pa, zar ljubav nije neophodna za trajanje. I trajat će”, rekao je tada glumac. Inače, Mirjana je bila 11 godina mlađa od legendarnog glumca, a o njihovoj ljubavi govorila je 1970. godine novinarima Start u Jugoslaviji. Kada su je tadašnji novinari upitali kakav je Ljubiša kada nije u papučama, dakle kad radi, je li nervozan, čangrizav, nemoguć. Ona je kratko i jasno odgovorila: “Ne, nije takav. Mi ne osjećamo da on radi, i to je njegova velika kvaliteta. Naravno, osjećamo da nije kod kuće, ali kad se pojavi sve je kao da se ništa i ne događa. To mi je malo čudno i još ni danas nisam uspjela otkriti kako on to uspijeva postići.”

Mirjana je govorila da je Ljubiša bio brižniji roditelj od nje: “O, vrlo brižan, brižniji od mene. On je toliko brižan da ga ja zovem mama, a on mene tata. Mali čak kaže da ga je Ljubiša rodio, a ne ja! Prema tome, ja kao majka samo poziram. Kad Dragan noću zaplače, on se ustaje, on je taj koji ga ujutro hrani mlijekom, oblači, čak i onda kad u šest mora na snimanje. Meni je to neshvatljivo, ali mi, moram priznati, odgovara. Mali ga jako voli.”

Ljubiša Samardžić je inače godinama ljetovao u Dubrovniku, tada je obilazio gradske znamenitosti. On i supruga su 2016., godinu prije njegove smrti, proslavili zlatni pir, odnosno 50 godina braka. “Čini mi se da su godine prošle dok udariš dlanom o dlan, a kad se osvrnem, proživjeli smo mnogo sretnih trenutaka, ali i veliku tragediju, kad smo izgubili našeg sina Dragana. Da nije bilo Mire, mislim da ne bi bilo ni mene”, govorio je glumac.









Godine 1990. Siniša i njegov sin Dragan, kojeg su zvali Gaga, osnovali su producentsku kuću. Poslovni zalet prekinula je Draganova teška bolest. Gaga je preminuo u 34. godini života od leukemije s kojom se cijela obitelj Samardžić borila do posljednjeg trenutka njegovog života: “Sve smo učinili kako bi pobijedili tu opaku bolest. Supruga Mira stalno se brinula o njemu, a ja sam danonoćno radio, snimao i slao novac klinici u Londonu”, govorio je glumac.

“Da sam dopustio da me bol sruši, možda se nikad ne bih latio režije ‘Nebeske udice’. Svjestan sam da je moja priroda hazarderska, neukrotiva, da nosi rizik, ali bio sam siguran da ću svojim instinktom i upornošću snimiti ozbiljan film o bombardiranju Beograda onako kako sam ga ja doživio. Bombardiranje je pogoršalo stanje našeg sina, a i briga o njegovo dvoje male djece uvela nas je u novu agoniju”, pričao je Samardžić.