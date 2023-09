Ristović ju je ostavio zbog Nikoline, Kojić zbog Severine: Evo gdje je danas fatalna Katarina Radivojević

Autor: Barbara Grgić

Srpska glumica Katarina Radivojević je još 2019. godine angažirana kao suradnik za kulturu u Generalnom konzulatu Republike Srbije u New Yorku, no ovih je dana ponovno u Srbiji.

“Njena plaća kao osobe zadužene za kulturu je oko 3.500 dolara. Toliko bi se moglo dati nekom čovjeku iz New Yorka koji bi zaista bio od pomoći konzulatu”, rekao je svojevremeno izvor o Katarini.

U Americi je i Kaćina sestra

S druge strane, malo je poznato da je i Katarinina sestra Jasna Bakić u Americi, točnije u Los Angelesu, gdje živi sa suprugom i radi u jednom restoranu.





Katarina se, podsjetimo, nedavno prisjetila djetinjstva.

“Salaš je mjesto gdje sam odrasla između Zaječara i Negotina. Malo sam sjetna u vezi toga jer više tamo nitko nije živ i nikog nema. Salaš je bio jedno malo selo, tamo je interesantno bilo zato što smo imali bioskop, hotel. Tamo sam pogledala prve filmove”, rekla je bila Katarina Radivojević.

Inače, Katarine se najbolje sjećamo po ulogama Lorene Hajduk u seriji “Najbolje godine” i Zone Zamfirove u istoimenom filmu.

Bivša djevojka Igora Kojića i Vidoja Ristovića

Osim kao uspješnu glumicu, regija je dobro pamti i kao bivšu djevojku Igora Kojića i Vidoja Ristovića. Jedan ju je napustio zbog pjevačice Severine, a drugi zbog voditeljice Nikoline Pišek.

Osim toga, javnost pamti i da je ljubila oskarovca Benicija del Tora.

Za ljepotu je otišla čak i pod nož

Katarina se jednom prilikom osvrnula i na estetske zahvate kojima se podvrgnula.









“Pomalo radimo botoks, toliko da i dalje se mogu namrštiti jer to moram zbog posla. Slažemo se da je manje – bolje. Tretirali smo cijelo čelo i malo oko očiju, bore smijalice. Ja imam 42 godine i to je nešto što se vidi. Imam izuzetno svijetle oči i škiljim pa kad se ljeto približi kraju, vidi se poneka bora viška. On mi tada kaže: Krenula je bora. Tada dodamo botoks, ako ništa ne snimam. On je veliki profesionalac i zna to napraviti na pravi način”, rekla je glumica o svom kirurgu.

“Nije bilo potrebe nešto mijenjati. Razumijem djevojke kojima intervencije daju samopouzdanje, ali to bi se trebalo raditi s mjerom i ne bi trebalo pretjerivati. Moje iskustvo je pokazalo da žene koje puno toga mijenjaju na sebi, to rade jer nisu sigurne u sebe. I to mi je u redu, ako im to pomogne da dobiju samopouzdanje. Kada biste vidjeli mog tatu bilo bi vam jasno da su moja usta prirodna, a bilo je prozivki po tabloidima da sam ih radila. On je ostario, ali i dalje ima ta usta”, rekla je.