Ljubavnica izbacila iz takta Hrvatice: ‘Bez lažnog moraliziranja, uvijek mi je drago kad shvate’

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Primjer kako svaki preljub ne završava ‘idilično’ poput ljubavne priče kraljice Camille, našao se u popularnoj Facebook grupi ‘Mamine tajne anonimne i javne‘ kada je jedna žena opisala kako se suočava s nesigurnošću i nezadovoljstvo u vezi s nevjenčanim suprugom s kojim je stupila u vezu dok je on još bio u braku.

Kako je opisala, čim je njegova supruga saznala za njihovu aferu napustila je supruga i nastavila normalno svoj život, a s bivšim suprugom normalno funkcionira u odgoju njihove zajedničke djece.

Priznanje majci

Unatoč uvjeravanjima njenog partnera da mu je njegova bivša žena bila dosadna i psihički iscrpljujuća, dogodilo se ono od čega je strahovala. Naime, iako je od razvoda prošlo tri godine, žena je našla partnerove poruke bivšoj supruzi u kojoj je on otkrio da još uvijek gaji određene osjećaje prema njoj, no ona ga je zamolila da ju pusti na miru. Uz to, bivša supruga već ima drugog partnera.





“Neki dan sam je vidjela i djeluje mi baš sretna, ali baš oči joj sjaje.Tako reći, uvijek sam bila “ljubomorna” na nju, uvijek je top sređena, i dok ju je moj sadašnji a njen bivši muž varao sa mnom. Ono što me brine je moj muž, čula sam kako je rekao neki dan svojoj mami da je najveća greška bila što ju je pustio da ide”, opisala je u jednom dijelu objave nesretna žena.

“Negdje sam znala da će karma odraditi svoje”

Dodatan problem se stvorio kada je na izričito pitanje partneru želi li se vratiti supruzi odgovorio izbjegavanjem direktnog odgovora.

“Negdje sam znala da će karma odraditi svoje. Pitala sam ga otvoreno jel’ želi da joj se vrati, njegov odgovor je bio: ‘Ne bi se ona meni vratila, previše je svoja.’ Jako me zabolilo, jer on niti u jednom trenutku nije rekao da ne bi on”, pojasnila je.

Ako moze anonimno.Nikad nisam mislila da cu ovo napisat ali moram.U nevjencanom braku sam,bila sam u vezi sa njim dok je… Objavljuje Mamine tajne anonimne i javne u Ponedjeljak, 25. rujna 2023.









Ipak, iako je riječ o grupi koja najčešće pruža podršku i savjete ženama, to ne znači da su članice ove grupe blage jedna prema drugoj, posebno kada je riječ o prevari, a neke je cijela objava uspjela u potpunosti izbaciti iz takta.









“Nema sreće preko tuđe nesreće”

U brojnim komentarima žene su najčešće poručile kako je riječ o ‘karmi’ te kako se sreća ne gradi na tuđoj nesreći.

“Budućnosti s njim nema, oprosti sebi grešku i traži sreću negdje drugdje”, “Druga nikada ali nikada neće biti prva”, “Bez nekog lažnog moraliziranja, moram priznati da mi je uvijek drago kad ljubavnice shvate da su svom dragom ipak bile samo kratkotrajna zabava”, nizali su se komentari, a bilo je i nešto korisnih savjeta, poput prijeko potrebnog razgovora s partnerom.

“Tko vara, uvijek vara”

“Vi apsolutno niste krivi. Samo ste iskorišteni. Morate shvatiti ko vara, uvijek vara. Ako je varao bivšu s vama, zašto mislite da vas neće? Ljudi se u tom smislu nikad ne mijenjaju. Dotični je nesposoban da voli. U njemu nema ni lj od ljubavi. I kada je varao prvu ženu nemojte misliti da ste mu bili jedini. Niste ni sada sigurna sam. To su osobe koje nemaju ljubavi u sebi već tu prazninu pokušavaju da nadomjeste sjajem drugih ljudi. Bježite od njega što prije i što dalje”,

“Žao mi je da se tako osjećate. Možda da poradite na sebi, svom samopouzdanju, manje mislite na tuđa mišljenja i poradite na odnosu s mužem. A ako shvatite da niste sretni, raziđite se i tražite sreću drugdje. Sa slobodnim muškarcem ovaj put, jer je tako manje bolno. Sretno”, pomirljivo i s puno razumijevanja glasili su neki od savjeta.