Ljubavna priča Zlatana Ibrahimovića i Helene Seger: ‘Vidjela sam zlatni sat i njegov veliki nos’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Legendarni švedski nogometaš sa bosansko-hrvatskim korijenima, Zlatan Ibrahimović, oprostio se od profesionalne karijere napustivši FC Milan i talijansku seriju A kao najstariji strijelac te lige ikada. Ove vijesti je podijelio nakon što je njegova momčad u finalu pobijedila Veronu, a stadion San Siro vrvio je emocijama. Suze na Zlatanovom licu, na licu njegove nevjenčane supruge, na licu suigrača i navijača… Malo tko je ostao imun na ovaj trenutak.

Proslavljenom napadaču društvo je pravila partnerica Helena Seger, koja je s njim bila od samih početaka karijere, uz sve uspone i padove. Veza ovog para inače slovi kao jedna od najstabilnijih u svijetu sporta i estrade, a njihova ljubavna priča nekoliko puta je već obišla svjetske medije – od neobičnih i pomalo nespretnih početaka pretvorila se u sigurnu luku.



52-godišnja Helena i 41-godišnji Zlatan upoznali su se davne 2002. godine u švedskom gradu Malmö – i to na jednom parkingu, sasvim slučajno. “Kad sam upoznala Zlatana, imao je 21 godinu, a ja 32. Imala sam karijeru i bogatstvo i nije mi bio potreban nogometaš da me hrani,” izjavila je Helena 2010. godine za francuski magazin Elle. “Prvi put kada sam ga vidjela, zagradio je svojim Ferrarijem moj Mercedes, vidjela sam samo njegov veliki nos i zlatni sat na ruci. Bila sam loše raspoložena i izvikala se na njega. Mislim da mu se to svidjelo.”

Zlatan je u početku imao malih problema pri razumijevanju svoje 11 godina starije odabranice, ali s vremenom je sve došlo na svoje. “Zlatan je pametno kopile na terenu, ali je isto toliko bio dobar kada je birao ženu. On ne može naći bolju ženu od Helene,” rekao je blizak Helenin prijatelj Staffan Erfors. Nakon četiri godine veze na svijet je došao njihov prvi sin Maximilian, a dvije godine kasnije dobili su još jednog sina, Vincenta.







Inače glumica, Helena slovi za “kraljicu žena nogometaša u Švedskoj“, a u rodnoj zemlji ima društveni status sličan onome pjevačice Beyonce u Americi. Prije nego što je upoznala Zlatana, omalena plavuša bila je veoma uspješna i ostvarena poslovna žena – što nije ni čudo s obzirom da je svojevremno priznala da radi od svoje 13. godine. Baratala je vrhunskim znanjem iz marketinga, a uz to se bavila i modelingom i glumom.

I dan-danas ova Šveđanka radi punom parom, a usput prati Zlatana gdje god krenuo. Zanimljivo je da još uvijek nisu službeno vjenčani, iako su nerazdvojni već 20 godina i nema nikakvih glasina o razmiricama. Zlatan ne krije koliko je očaran svojom izabranicom, a i dalje se pamti jedan njegov vrlo simpatičan odgovor na pitanje što je Heleni poklonio za rođendan. “Ništa. Ona već ima Zlatana!” izjavio je legendarni nogometaš.