‘LJUBAV JE NA SELU’ Farmer Tomislav progovorio o tužnoj priči iz djetinjstva: ‘Ne znam odakle potječem, to me muči’

Autor: Dnevno.hr/T. P.

Farmer iz showa ‘Ljubav je na selu’ Tomislav Skejić ganuo je gledatelje dirljivom životnom pričom u predstavljanju na početku 14. sezone. Sad je za RTL detaljno ispričao kako je posvojen te da ga jako muči što ne zna odakle potječe.

‘Muči me što sam imao teško djetinjstvo, što ne znam ni odakle potječem. Neugodno mi je o tome i govoriti. Ne sjećam se djetinjstva baš puno. Znam samo da potječem iz Slavonije, a u rodnom listu mi piše da sam rođen u Zagrebu’, izjavio je Tomislav za RTL.hr



Skejić je otkrio da priča o posvojenju kod njega izazove stres pa ponekad zamuca, a onda se nadovezao na to kako je iz SOS sela ‘Lekenik’ došao kod posvojiteljske obitelji u Srijane.





‘Kao dijete sam doveden u Lekenik. Vjerojatno su me biološki roditelji ostavili tamo kao bebu, ne znam. Tamo me čuvala jedna teta Silvana do neke šeste godine. Tu sam proveo djetinjstvo, upoznao prijatelje. Tada je došla moja mama u dom, vidjela me i svidio sam joj se. No teta Silvana me nije htjela dati samo tako. Na kraju je pristala i mama me odvela u Srijane. Tamo sam krenuo u školu’, ispričao je i nadodao:

‘Nisam se bojao otići s mamom, ja sam to čekao! Čekao sam da dođe netko i da mi ljubavi i pažnje, da me uzme prava osoba. Bila je to ljubav na prvi pogled! Mama kaže da me željela čim me ugledala, odmah me primila u zagrljaj. Mama i tata, kojeg sada više nema, nisu mogli imati djece, a meni su pružili lijepo djetinjstvo. Kao obitelj smo bili jako povezani i bliski’, izjavio je farmer.

Tomislav je u show došao kako bi našao srodnu dušu, a na prvi pogled zaljubio se u Stelu i Marinu, a poljupcem je nagradio Zadranku Samantu.