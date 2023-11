Ljubav ipak nisu pronašli na selu: Ovi farmeri preko prepreka nisu mogli

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Popularni RTL-ov show Ljubav je na selu već 16 sezona spaja usamljene duše diljem Hrvatske. Neke kandidatkinje su našle sreću sa farmerima koji su ih odabrali, a za neke ljubav i danas traje.

No druga strana medalje su brojni prekidi romansi nastalih u showu. Stoga smo se odlučili prisjetiti nekih prošlih farmerskih ljubavi.





Željanu dvaput propala veza

Željana Arnerića javnost je zapazila u 13. sezoni, gdje je došao na farmu Raseme Vladetić. Iako je bilo nekih iskri, njihova veza nije prešla na iduću razinu. No zato je Željan svejedno našao ljubav, i to sa Ivanom iz Sarajeva. U finalu je javnosti otkrio da su u vezi, a tom prilikom su se pred svima i poljubili.

Daljina im je ipak bila preveliki problem, pa su ubrzo i prekinuli. No to nije bilo to za Željana – nakon prekida objavio je da je u vezi sa svima poznatom Samantom Knežević, koju je ‘preoteo’ od farmera Nevena Landeka. Niti ova ljubav nije bila trajna, a kao razlog prekida farmer je naveo različita gledišta.

Samanta i Damir ostali prijatelji

Samanta je jedna od povratničkih kandidatkinja, te ju gledamo i ove sezone kod farmera Ivana. U 14. sezoni javnost je počela šuškati o njenoj vezi sa Damirom Toplekom, no unatoč iskrama odlučili su ostati samo prijatelji.

“On je osoba koja voli ljude, koja voli pune klubove dok sam ja mirnija. Nismo se našli, nažalost. Ostali smo prijatelji. Ne mogu zamisliti život u kojem Damir nije tu. On je moj najbolji prijatelj i moja podrška,” otkrila je jednom prilikom za 24 sata.

Siniša i Martina skoro stali pred oltar

U prošloj sezoni showa rodila se ljubav između Siniše Markovića i Martine Bede. Ona je prvo bila u gostima farmera Ivana koji joj nije sjeo, a nakon njega je odlučila otići na Sinišinu farmu.

Tada je započela njihova veza pred kamerama, u jednom trenu je bilo govora i o vjenčanju. Od svega ipak ništa – nedugo nakon showa su prekinuli, a Martina je našla novog odabranika.

Valentina Kordić i Vatroslav Tijan svojom su vezom plijenili pozornost. Njihova ljubavna priča krenula je pred kamerama u devetoj sezoni showa, no nije sve teklo tako glatko.

Naime, nakon vjenčanja i rođenja kćeri i sina, ovaj par šokirao je javnost vijestima da se razvode. Sve se odvilo u napetim okolnostima, što dokazuje činjenica da su se i nakon razvoda nastavili prepirati putem medija.