Ljepota joj je donijela svjetsku slavu: Čarima ove jugoslavenske glumice nije mogao odoljeti ni sam Tito

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Bivša Jugoslavija iznjedrila je mnoge filmske i glazbene zvijezde, od kojih mnoge i danas uživaju svjetsku slavu. Jedna od takvih je glumica i pjevačica Olivera Katarina, koja je bila poznata pod nekoliko različitih imena.

Rođena 1940. godine u Beogradu kao Olivera Petrović, svoju karijeru započela je na kazališnim daskama.

Ljubovala sa brojnim muškarcima

Kasnije se prebacila na filmsko platno te ostvarila brojne zapažene uloge. Film ‘Skupljači perja‘ donio joj je prvu nagradu u Cannesu, a upravo tada je njena ljepota počela privlačiti posebnu pozornost.





Svojim izgledom privlačila je pažnju brojnih muškaraca, koji su se navodno zbog nje i tukli. Iza sebe je ostavila trag brojnih ljubavnih veza, kao i dva braka. Prvi put se udala za redatelja Vuka Vuču, pod čijim prezimenom je svojedobno i bila poznata.

Opčinila je i Tita

Nakon Vuka je u bračnu luku uplovila sa potpredsjednikom Beograda, Miladinom Šakićem, s kojim je dobila i sina Maneta. Sama Olivera priznala je kako je bila zaljubljena i u vaterpolsku legendu, Milana Galeta Muškatirovića.









No rijetko koja njena veza je toliko intrigantna kao navodna ljubav sa bivšim predsjednikom Jugoslavije, Josipom Brozom Titom. Njihovih nekoliko susreta ova glumica opisala je u svojoj autobiografiji, prenose srpski mediji.

“Ne znam tko me otrovao”

“Upoznala sam Tita, prvi put kad sam snimala ‘Nišku banju‘. Odjednom sam čula da je Tito u studiju, a on je sjeo za kameru i gledao me. Otpustio je kamermana da me sam snima,” opisala je Olivera, dodajući kako je na nju navodno bila ljubomorna i Jovanka Broz.







Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Olivera Katarina (@oliverakatarinaofficial)

“Jednom kad sam se pojavila, Jovanka ga je gurnula i rekla: ‘Evo ti je‘. To sam čula. Možda je bila ljubomorna, on se doimao kao ženskaroš. Bio je pravi muškarac, to sigurno,” prisjetila se glumica. Napomenula je kako je njihov treći susret bio posebno neugodan, a otkrila je i kako su je Titovi ljudi otrovali.

Sama je već 20 godina

“Dali su mi nešto od čega sam dobila rane u ustima. Grlo, usta, sve je to bilo u ranama. Hranili su me kap po kap. Ne znam tko me je točno otrovao,” istaknula je glumica, prisjetivši se neugodnih trenutaka.

Prije nekoliko godina priznala je kako ni sa kime nije bila već 20 godina. Mediji su se svojedobno raspisali i o tome kako navodno živi u velikoj neimaštini, o čemu je svojedobno i sama Olivera progovorila.

“Samujem u četiri zida, zaboravljena od većine prijatelja i kolega. Sačuvala sam dostojanstvo, pak, i nisam depresivna. Neću nikoga moliti,” istaknula je legendarna glumica. Danas Olivera ima 83 godine te navodno živi u iznajmljenom stanu u Beogradu.