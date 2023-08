Litra vode ili suho zlato? Pogledajte paklene ovogodišnje cijene jednog od najpopularnijih festivala

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Njemački grad München krajem svake godine postaje jedna od najpoželjnijih destinacija. Tada se tamo održava Oktoberfest, svjetski poznata manifestacija koja redovito privlači na tisuće ljudi iz svih dijelova svijeta.

Ako nikada niste doživjeli Oktoberfest no zanimaju vas cijene, službena stranica ove manifestacije objavila je ovogodišnji cjenik. No on će mnoge neugodno iznenaditi cijene pive, ali i drugih pića.

Naime, prema informacijama organizatora, prosječna cijena za litru ove ‘zlatne tekućine’ porasla je za čak 6,12 posto. Ono što posebno ističu kao dobro za znati jest činjenica da cjenik nije određen od strane gradskih vlasti, već od samih prodavača.





Znatan porast u odnosu na prošlu godinu

Vlasti grada Münchena ipak imaju utjecaja na cijene pića. Budući da su oni organizatori festivala, svake godine pregledavaju predložene cijene prodavača kako bi osigurali da su razumne. U sklopu toga uspoređuju prosječne iznose većih gastronomskih ustanova u širem gradskom području.

U nastavku prenosimo cjenik za ovogodišnje izdanje Oktoberfesta, kao i usporedbu u odnosu na prošlu godinu. Cjenik se odnosi kako na glavne šatore, tako i na popularni ‘Old Oktoberfest’ – posebno područje na južnom dijelu festivalskog prostora.

Veliki šatori:









Armbrustschützen-Festzelt: 14.40 eura (2022: 13.50 eura)

Augustiner-Festhalle: 13.50 eura (2022: 12.80 eura)

Bräurosl: 14.30 eura (2022: 13.40 eura)

Fischer-Vroni: 13.70 eura (2022: 12.90 eura)

Hacker-Festzelt: 14.40 eura (2022: 13.40 eura)

Hofbräuhaus-Festzelt: 14.50 eura (2022: 13.60 eura)

Käfer Wiesn-Schänke: 14.50 eura (2022: 13.70 eura)

Löwenbräu-Festzelt: 14.50 eura (2022: 13.60 eura)

Marstall: 14.50 eura (2022: 13.70 eura)

Ochsenbraterei: 14.50 eura (2022: 13.50 eura)

Paulaner-Festzelt: 14.50 eura (2022: 13.50 eura)

Schottenhamel-Festhalle: 14.50 eura (2022: 13.60 eura)

Schützen-Festzelt: 14.50 eura (2022: 13.70 eura)

Weinzelt (Weißbier): 17.40 eura (2022: 16.80 eura)

Old Oktoberfest:

Festzelt Tradition: 14.10 eura (2022: 13.20 eura)

Herzkasperl Festzelt: 14.20 eura (2022: 13.40 eura)

Museumszelt: 13.20 eura (2022: 12.60 eura)

Volkssängerzelt: 13.80 eura (2022: 12.90 eura)

Za one kojima su draže bezalkoholne opcije, organizatori ih nisu ostavili na cjedilu. Litra obične vode iznosi nevjerojatnih 10.04 eura (2022: 9.67 eura). Za litru popularnog Spezija morat ćete izdvojiti 11.65 eura (2022: 10.85 eura), dok će vas litra limunade koštati 11.17 eura (2022: 10.35 eura).