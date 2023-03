‘LIJEP, JOŠ UVIJEK NEVJEROJATNO LIJEP’ Vlado Kalember puni 70 godina, a žene luduju za njim kao prvog dana: ‘Najljepši šmeker svih vremena’

Autor: Dnevno.hr F.Š.

Vlado Kalember jedan je od naših najuspješnijih pjevača. Osnivač je prvog hrvatskog boy benda „Srebrna krila“, a s tim dečkima svira i danas.

“U jednoj stvari sigurno možemo kao bend ući u legendu, a to je da se nikada niko nije družio tako dobro kao mi i to znaju svi iz svijeta muzike. Mi smo baš bili grupa prijatelja koji je nešto umijećem, nešto srećom, nešto spletom okolnosti napravili vrlo zavidnu karijeru. Ali pošto ja s tim momcima i dan danas sviram meni to nije bilo kao prije 40 godina nego kao prije četiri tjedna recimo. Nažalost jedan nije živ, od ljudi koji su prošli kroz bend, sa dvojicom još sviram, jedan ne svira jer radi na televiziji kao producent, pa ne može. Svi se i dan danas družimo, kao i svih ovih godina” rekao je Vlado u nedavnom intervju za Una tv.

Iako sljedeći mjesec puni okrugli 70. rođendan, Vlado je i danas miljenik brojnih žena koje svakog dana ispod njegovih intervjua, spotova, nastupa, komentiraju koliko ga vole.





‘Pozdrav za najljepšeg šmekera svih vremena! Bio i ostao prelijep! Obožavam ovog čovjeka’, ‘Lijep, lijep, još uvijek nevjerojatno lijep’, ‘Lijep i pravi gospodin’, ‘Uvijek predivan Vlado Kalember’, ‘Najbolji frajer svih vremena’. ‘Čovjek uopće nije ostario, nema nijedne sijede, kako je to moguće?’, ‘Bolje izgleda sada nego prije 35 godina’ bili su tek neki od komentara koje smo pronašli na youtube kanalu.

Podsjetimo, Vlado je nedavno prokomentirao svoj status seks simbola.

“Ima puno mitova, pa je to jedan od njih. Ja to tako ne doživljavam i ne proživljavam, tako da to što se okolo priča to je ono kao o duhovima, svi pričaju o njima, nitko ih ne vidi. Mislim lijepo je to čuti, laska, jer na kraju dana, svi smo mi krvavi ispod kože”, zaključio je Vlado.