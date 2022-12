ZORAN ŠPRAJC JE ZA TEKMU SPREMAN! Pogledajte čime se sve opskrbio: ‘Ovo je danas i ručak i večera’

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Svega pola sata ostalo je do početka polufinalne utakmice Hrvatske i Argentine na Svjetskom prvenstvu koje se održava u Katru. Mnogi su pripremili navijačke rekvizite, grickalice i piće, a među njima je i voditelj Zoran Šprajc.

On je putem Instagrama otkrio kako je otišao u trgovinu kako bi se u potpunosti pripremio za utakmicu.

“Ovo je danas i ručak i večera”, napisao je Šprajc uz fotografiju kolica u trgovini koja je napunio grickalicama i pivom.





Voditelj je time otkrio kako će malo zatomiti vlastite zdravstvene tegobe te se opustiti uz ne baš zdravu hranu i alkohol, no tko bi mu zamjerio!

Podsjetimo, voditelj je preživio dva infartka zbog čega se okrenuo zdravijem načinu života o čemu je pisao na svom Instagram profilu u studenom ove godine.

“Prvi srčani sam “dobio” 23.11. 2013. Kako nisam postao ništa pametniji nakon šest godina sustigao me i drugi – i to točno na isti dan – 23.11 2019. Treći ću nadam se uspjeti izbjeći (ako ništa drugo prestao sam pušiti i počeo šetati) ali današnji dan u svakom slučaju mi je kao drugi rođendan. Ali da ne vučem vraga za rep, slavim ga samo ovako, virtualno. Čuvajte se, pazite se, nitko to za vas ne može činiti bolje od vas samih”, napisao je.